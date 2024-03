Ana Hickmann mostra registros de seu aniversário ao lado da família

A apresentadora Ana Hickmann celebrou a chegada dos 43 anos de vida com uma festinha especial ao lado de familiares e amigos

A modelo e apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns registros especiais da comemoração de seu aniversário, realizado no domingo, 03. Ao lado de familiares e amigos, ela celebrou a chegada dos 43 anos, completados na última sexta-feira, 01, com uma festinha em sua mansão.

Em seus stories no Instagram, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, mostrou detalhes do bolo de dois andares escolhido especialmente para o evento. Nos registros, a famosa surgiu ao lado da mãe, Reni Saath, das duas irmãs, Fernanda e Isabel Hickmann, e do filho, Alezinho, de nove anos.

Além do bolo e dos docinhos, os convidados de Ana também aproveitaram um churrasco antes de cantarem os parabéns. Em um dos vídeos publicados, ela surge toda sorridente abraçada com o herdeiro, fruto de seu antigo casamento com o empresário Alexandre Correa.

Na última quinta-feira, 29, Ana Hickmann ganhou uma festa surpresa em seu camarim de seus colegas de emissora. Na ocasião, ela, que ficou bastante emocionada com o carinho, recebeu um bolinho e comemorou antecipadamente mais um ano de vida.

Confira os registros do aniversário de Ana Hickmann:

Ana Hickmann revela que estresse emocional afetou sua saúde

A apresentadora Ana Hickmann fez um sincero desabafo com os seguidores a respeito de sua vida pessoal. Em uma sequência de vídeos, ela refletiu sobre quanto o cansaço e estresse emocional que tem enfrentado nos últimos tempos está afetando diretamente sua saúde.

Assim, Ana explicou que estava com a voz um pouco diferente: "Teve bastante gente falando sobre a minha voz, na verdade, a minha voz está um pouquinho rouca, por conta do cansaço e principalmente todo o estresse emocional que venho vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses", iniciou.

E continuou: "A minha pele está reagindo a isso, infelizmente, graças a Deus aqui [a mente] está tudo bem, mas é difícil. A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra. Eu não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue: lutando, trabalhando muito, e eu não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro, a gente continua".

Vale lembrar que Ana Hickmann está enfrentando um processo judicial contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Nos últimos dias, ele compartilhou uma conversa com o filho, Alezinho, de nove anos, e acusou a apresentadora de alienação parental.

A defesa da apresentadora acusou o empresário de tentar tumultuar o andamento do processo movido contra ele.