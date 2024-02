Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de 'tumultuar' processo após nova acusação

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Ana Hickmann rebateu nova acusação de Alexandre Correa envolvendo o apresentador Edu Guedes

A equipe de Ana Hickmann (42) acusou Alexandre Correa (51) de tentar tumultuar o andamento do processo judical movido contra ele, após novas acusações do empresário. Nesta sexta, 16, ele compartilhou uma conversa com o filho, Alexandre Hickmann Correa (9), e voltou a apontar alienação parental da parte da apresentadora.

A defesa da apresentadora acusou o empresário de demonstrar descompromisso com a Justiça, ao fornecer um endereço em que os oficiais não conseguem encontrá-lo. "Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo", diz um trecho da nota da equipe de Ana Hickmann .

"Réu por violência doméstica, pela agressão cometida contra Ana Hickmann no dia 11 de novembro de 2023, Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de 9 anos, como testemunha a seu favor", completa o texto. "Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física."

Também procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Alexandre Correa nega que ele tenha fornecido um endereço inválido ao processo judicial. O advogado de defesa do empresário ainda acusou a modelo de criar informações falsas para "esconder seus atos de alienação parental" e desvios de recursos do então marido.

"É incrível a capacidade dessa senhora de praticar atos de manipulação da imprensa. Alexandre, desde o mês de novembro do ano passado, já se manifestou em todos os processos por meio dos advogados. Assim como a notícia falsa agressão e tudo mais que ela inventa essa informação é falsa."

Nesta sexta, Alexandre Correa divulgou uma conversa com o filho, que teria acontecido através do número de WhastApp do apresentador Edu Guedes (49). O empresário ainda acusa que o filho estaria indo viajar com a mãe e o chef de cozinha, e que, por isso, faltaria um dia na escola.

