Ana Hickmann revela que estresse emocional está afetando sua saúde

Em meio a um processo judicial contra o ex-marido, a apresentadora Ana Hickmann fez um sincero desabafo: 'Não tenho sossego'

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 21, para fazer um sincero desabafo com os seguidores a respeito de sua vida pessoal. Em uma sequência de vídeos, ela refletiu sobre quanto o cansaço e estresse emocional que tem enfrentado nos últimos tempos está afetando diretamente sua saúde.

Assim, Ana explicou que estava com a voz um pouco diferente: "Teve bastante gente falando sobre a minha voz, na verdade, a minha voz está um pouquinho rouca, por conta do cansaço e principalmente todo o estresse emocional que venho vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses", iniciou.

E continuou: "A minha pele está reagindo a isso, infelizmente, graças a Deus aqui [a mente] está tudo bem, mas é difícil. A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra. Eu não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue: lutando, trabalhando muito, e eu não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro, a gente continua".

++ Ana Hickmann deixa comentário carinhoso em foto de Edu Guedes com a filha

Na sequência, a apresentadora do programa Hoje Em Dia reforçou que tem recebido bastante apoio de pessoas ao seu redor. Ela, que estava em seu camarim na Record TV desde às 7h, mostrou que ganhou dois presentes especiais: uma cesta com um ursinho de pelúcia e diversos chocolates, e um vaso de orquídeas azuis seguido de um bilhete carinhoso.

Vale lembrar que Ana Hickmann está enfrentando um processo judicial contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Nos últimos dias, ele compartilhou uma conversa com o filho, Alezinho, de nove anos, e acusou a apresentadora de alienação parental.

A defesa da apresentadora acusou o empresário de tentar tumultuar o andamento do processo movido contra ele.

Edu Guedes manda recado ao vivo para Ana Hickmann

O chef de cozinha Edu Guedesmandou um recado ao vivo para a apresentadora Ana Hickmann, com quem ele está vivendo um possível affair. Nesta terça-feira, 20, durante seu programa The Chef, da Band, o apresentador aproveitou para mandar uma mensagem na TV para a famosa.

Tudo aconteceu quando o programa passou um comercial, que leva Ana como garota propagando. Logo após exibir imagens com a loira, Edu lhe mandou um recado. "Vou aproveitar e mandar um beijo para Aninha, que gravou esse comercial", disse o apresentador, que logo seguiu com as outras reportagens do programa.

Mais cedo, ele também mandou uma mensagem para outros comunicadores, responsáveis por cobrir o universo dos famosos. "Um beijo para querida Cátia [Fonseca], para Sônia Abrão e toda sua equipe, Thiago Rocha, que é um cara nota mil, Leo Dias, Nelson Rubens, Fabíola Reipert, um beijo para você. Vai ter pauta para vocês", declarou Edu em meio a risadas.