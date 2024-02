Ana Hickmann se emociona ao ganhar festa surpresa de aniversário em camarim

Na véspera de seu aniversário, a apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida por colegas com uma festa antecipada: 'Eu amei'

A apresentadora Ana Hickmann ganhou uma festinha surpresa nesta quinta-feira, 29, em seu camarim na Record TV. Ela, que completa 43 anos de vida na sexta-feira, 01, contou aos seguidores que já deu início às comemorações.

Em seu Instagram oficial, Ana compartilhou registros do momento em que recebeu um bolinho especial dos colegas de emissora. No vídeo em questão, é possível percebê-la bastante emocionada com o presente.

"SURPRESA!!!! As comemorações de aniversário já começaram!!! Como eu sou grata por ter tanta gente incrível ao meu lado. Me emocionei com essa surpresa linda que deram o start para os meus 43 anos, que completarei amanhã", escreveu a apresentadora do programa 'Hoje em Dia' na legenda.

E completou: "Recebo com todo amor do mundo as bênçãos e glórias que vocês me desejaram!!! Obrigada pelo carinho e por estarem comigo todos os dias!!! Eu amei". Nos comentários, diversos amigos e fãs de Ana Hickmann também deixaram felicitações antecipadas por mais um ano de vida.

"Você merece cada parabéns, cada ponto de luz, cada sorriso! Que seja um ciclo lindo e cheio de coisas boas no seu caminho, te desejo isso do fundo do coração!", declarou o jornalista Michael Keller. "Você é incrível, merece muito mais!", disse uma internauta. "Que delícia de surpresa! Você merece", falou mais uma.

Confira a publicação:

Ana Hickmann faz desabafo sobre relação abusiva

A modelo e apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para falar a respeito de violência doméstica, um assunto bastante importante e delicado envolvendo sua vida pessoal. Em novembro do ano passado, ela denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, por agressão física.

Na noite de terça-feira, 27, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, abriu uma live em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores sobre o tema. Sempre muito sincera, Ana aproveitou o momento para fazer um desabafo.

"Infelizmente, muitas mulheres já se relacionaram com homens abusivos. Eu sei que quando se está vivendo uma situação assim parece que não vai ter fim. Mas tem! Encaminhe essa live para alguém que precisa saber disso! Estamos juntas", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Na sequência, a loira também explicou como as mulheres podem denunciar casos de violência doméstica, reforçando a importância de não se calar diante da grave situação.

"Ligar 190 se for emergência e a agressão estiver acontecendo na hora (se for testemunha, pode ser anônimo); ligar 153 para a Guarda Civil Metropolitana em caso de quebra da medida protetiva; ligar 180 para pedir ajuda/orientação e denunciar. O painel do Ligue 180 traz os serviços de atendimento em todo o Brasil. Acessem gov.br/mulheres/ligue180; procurar a Casa da Mulher Brasileira para apoio ou, onde não houver, a Delegacia da Mulher, Creas ou Cras (Centros de Referência de Assistência Social das Prefeituras)", concluiu Ana Hickmann.