Em meio a rumores, Edu Guedes manda recado ao vivo para Ana Hickmann

Com rumores de um possível affair, Edu Guedes manda um recado ao vivo em seu programa de TV para Ana Hickmann; saiba o que ele falou!

O chef de cozinha Edu Guedes mandou um recado ao vivo para a apresentadora Ana Hickmann, com quem ele está vivendo um possível affair. Nesta terça-feira, 20, durante seu programa The Chef, da Band, o apresentador aproveitou para mandar uma mensagem na TV para a famosa.

Tudo aconteceu quando o programa passou um comercial, que leva Ana como garota propagando. Logo após exibir imagens com a loira, Edu lhe mandou um recado. "Vou aproveitar e mandar um beijo para Aninha, que gravou esse comercial", disse o apresentador, que logo seguiu com as outras reportagens do programa.

Mais cedo, ele também mandou uma mensagem para outros comunicadores, responsáveis por cobrir o universo dos famosos. "Um beijo para querida Cátia [Fonseca], para Sônia Abrão e toda sua equipe, Thiago Rocha, que é um cara nota mil, Leo Dias, Nelson Rubens, Fabíola Reipert, um beijo para você. Vai ter pauta para vocês", declarou Edu em meio de risadas.

Ana Hickmann e Edu Guedes estão supostamente vivendo um romance desde o fim do casamento conturbado entre a apresentadora e o empresário Alexandre Correa. Até então, nenhum dos dois assumiu o relacionamento publicamente.

Edu Guedes nega envolvimento com Ana Hickmann antes da separação dela

No último dia 19, o chef de cozinha Edu Guedes se pronunciou por meio de um comunicado oficial de sua equipe sobre a proximidade com a apresentadora Ana Hickmann. Segundo o colunista Leo Dias, Guedes não negou a possibilidade de relacionamento com a apresentadora, mas afirmou que eles não se aproximaram antes da separação dela do ex-marido, Alexandre Correa.

Vale lembrar que foram levantados rumores de uma suposta traição de Ana Hickmann, mas ela já negou e disse que foi fiel em seu casamento. Agora, na nota, Edu Guedes citou a decisão de pedir uma indenização após ser alvo de boatos.

"Nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu. A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo", informou a equipe dele ao Leo Dias.