Adriano Tunes leva Alexa para os palcos enquanto vive cão no teatro: "Quero ficar em cartaz e viajar por muitos anos com ela."

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre a sua trajetória e revela detalhes da sua mais nova criação: Alexa Cansada

O ator, cantor e preparador de elenco Adriano Tunes (39), estará em cartaz com uma única apresentação da sua mais nova criação: Alexa Cansada O Show, em São Paulo, enquanto também dá vida a um cão no musicalPetshop, O Musicão. Artista versátil, já viveu Mazzaropi e Marcello Camargo em Hebe – O Musical, deu vida a dois personagens distintos nas obras Mamonas Assassinas, no teatro e nos cinemas.

Somando mais de 20 anos de carreira e sendo reconhecido como um humorista de papéis icônicos, como a Velha Surda e Jeca Tatu, que lhe rendeu indicações de Melhor Ator Coadjuvante em premiações como Destaque Imprensa Digital, Adriano relembra em entrevista à Caras Brasil, que houve um momento em que fazer muita comédia o preocupou: “Nunca me vi na comédia como algo consciente, sou da comédia! Quando percebi, estava sempre com os personagens cômicos ao ponto de, em determinado momento, entrar em crise achando que só sabia fazer isso... que bobagem! Eu amo fazer comédia. Me realizo.”

A versatilidade do ator permitiu que ele interpretasse dois personagens de Mamonas Assassinas, tendo feito o Júlio em O Musical Mamonas, em 2016 e dado vida a Samuel em Mamonas Assassinas – O filme, em 2023. Para Adriano, não há nada mais prazeroso para um ator, do que interpretar personagens distintos: “Como ator, o desafio de interpretar personagens diferentes acaba sendo o maior dos prazeres. Nossa arte é essa: se transformar. Minha dificuldade foi o tempo de ensaio do filme que era curto para que eu pudesse deixar de ‘viver’ como Júlio, para viver o Samuel, que eram completamente diferentes nas suas personalidades e energia.” declara.

Em 2021, o artista fez a sua estreia em uma série de TV, dirigido por Miguel Falabella. Eu, a Vó e a Boi, é uma minissérie de humor ácido, disponível na Globoplay, que traz no elenco as estrelas Vera Holtz e Arlete Salles. O artista considera o formato diferente do que estava acostumado e expressa o desejo de fazer mais audiovisual. Sobre a experiência de ter trabalhado com Miguel Falabella, profissional o qual Adriano nutre imensa admiração, ele ressalta principalmente, o aprendizado: “ Considero o Miguel meu padrinho (...) Miguel é um mestre não só do humor, de todos os gêneros. Sua direção é um sonho para qualquer ator criativo.”

No dia 5 de junho, Adriano estará em cartaz com Alexa Cansada O Show, no Teatro Shopping Metro Tatuapé, em São Paulo. Será uma apresentação única que promete render boas gargalhadas ao público. O artista deu vida à personagem de forma independente, com a ajuda de amigos e reflete sobre a falta de patrocínio por ainda não ser um nome que atrai empresários interessados e a sobre importância de ter amigos nesses momentos.

Alexa Cansada é uma comédia teatral que mergulha no mundo de uma assistente virtual exausta devido ao excesso de trabalho e é a nova grande aposta do artista, que ressalta a pretensão de levar a personagem em cartaz para muitos lugares. “Quero ficar em cartaz e viajar por muitos anos com ela. Já estou criando outros universos paralelos como: Siri Debochada e Waze Perdido. Todos eles se entrelaçam em suas histórias.” conta.

Já o musical Petshop, O Musicão, em que o artista vive um cão vilão, fica em cartaz até 19 de maio, no Teatro Bravo. Adriano Tunes defende as motivações do seu personagem: “Ferrugem é um personagem rico e fala de muitas formas com o público. Sua vilania não é gratuita e traz à tona o tema de abandono de animais.” explica.