Ana Hickmann faz desabafo sobre relação abusiva: 'Parece não ter fim'

Apresentadora da Record TV, Ana Hickmann comentou sobre sua vida pessoal e orientou mulheres a denunciarem casos de agressão

A modelo e apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para falar a respeito de violência doméstica, um assunto bastante importante e delicado envolvendo sua vida pessoal. Em novembro do ano passado, ela denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, por agressão física.

Na noite de terça-feira, 27, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, abriu uma live em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores sobre o tema. Sempre muito sincera, Ana aproveitou o momento para fazer um desabafo.

"Infelizmente, muitas mulheres já se relacionaram com homens abusivos. Eu sei que quando se está vivendo uma situação assim parece que não vai ter fim. Mas tem! Encaminhe essa live para alguém que precisa saber disso! Estamos juntas", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Na sequência, a loira também orientou como as mulheres podem denunciar casos de violência doméstica, reforçando a importância de não se calar diante da grave situação.

"Ligar 190 se for emergência e a agressão estiver acontecendo na hora (se for testemunha, pode ser anônimo); ligar 153 para a Guarda Civil Metropolitana em caso de quebra da medida protetiva; ligar 180 para pedir ajuda/orientação e denunciar. O painel do Ligue 180 traz os serviços de atendimento em todo o Brasil. Acessem gov.br/mulheres/ligue180; procurar a Casa da Mulher Brasileira para apoio ou, onde não houver, a Delegacia da Mulher, Creas ou Cras (Centros de Referência de Assistência Social das Prefeituras)", concluiu Ana Hickmann.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann revela que estresse emocional está afetando sua saúde

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo com os seguidores a respeito de sua vida pessoal. Em uma sequência de vídeos, ela refletiu sobre quanto o cansaço e estresse emocional que tem enfrentado nos últimos tempos está afetando diretamente sua saúde.

Assim, Ana explicou que estava com a voz um pouco diferente: "Teve bastante gente falando sobre a minha voz, na verdade, a minha voz está um pouquinho rouca, por conta do cansaço e principalmente todo o estresse emocional que venho vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses", iniciou.

E completou: "A minha pele está reagindo a isso, infelizmente, graças a Deus aqui [a mente] está tudo bem, mas é difícil. A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra. Eu não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue: lutando, trabalhando muito, e eu não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro, a gente continua".

Vale lembrar que Ana Hickmann está enfrentando um processo judicial contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Nos últimos dias, ele compartilhou uma conversa com o filho, Alezinho, de nove anos, e acusou a apresentadora de alienação parental.

A defesa da apresentadora acusou o empresário de tentar tumultuar o andamento do processo movido contra ele.