Ex de Lucas Buda fala dele: ‘Nem parece que a gente foi casado um dia’

Camila Moura abre o jogo sobre o que conversa com o ex-marido, o ex-BBB Lucas Buda, após o fim do casamento

Ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda, Camila Moura falou sobre o ex-marido em uma entrevista no podcast Tá Benito, do YouTube. Ela contou que eles já se falaram após a separação, mas que o tom da conversa foi diferente.

"Coisas burocráticas e pontuais. Tipo "Oi, bom dia". Nem parece que a gente foi casado um dia. Nós nunca nem sequer conversamos sobre possibilidade de reatar nada", disse ela.

Então, Camila comentou sobre os seus ganhos após a separação. "O suficiente para não passar necessidade, não para esbanjar", contou ela. Por fim, ela ainda foi questionada sobre o desejo de engatar um novo relacionamento, e ela negou. "Ainda não. Homem dá dor de cabeça", afirmou.

Ex de Lucas Buda desabafa após alta exposição com o BBB 24

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24, confessa que a alta exposição provocada pelo reality da TV Globo fez ela se preocupar mais ainda com sua saúde mental. Em entrevista à CARAS Brasil, a mais nova influenciadora revelou que está fazendo acompanhamento psicológico com especialista.

"Eu tenho cuidado bastante [da saúde mental] e sempre cuidei. Isso é uma das pautas que me interessa muito, que é o cuidado da saúde mental, a acessibilidade à saúde, porque é uma coisa que eu sempre tive cuidado há muitos anos", conta ela. "Eu faço tratamento com psicóloga, faço psiquiatra e trato a ansiedade. Eu faço o acompanhamento direitinho, não descuido nem um minuto, nem nos dias mais sombrios e difíceis eu descuidei da saúde mental, graças a Deus, sempre consegui ter acesso a esse tipo de cuidado, que a gente sabe que é muito caro no Brasil". Saiba mais!