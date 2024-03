Larissa Manoela curte parque de diversões com a família do marido

Afastada de sua família, Larissa Manoela curte dia delicioso em parque de diversões com a família de seu marido, André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela curtiu um delicioso dia de folga ao lado da família de seu marido, o também ator André Luiz Frambach, nesta quarta-feira, 6. O casal, que se casou em dezembro de 2023, está no sul do país curtindo um parque de diversões juntinhos.

Em seu perfil oficial do Instagram, André Luiz compartilhou um álbum de fotos do passeio, que contou com muita diversão, adrenalina e família reunida. Nos cliques, Larissa, que está afastada de sua família desde o ano passado, apareceu super sorridente com a família de seu amado.

"Que fim de semana maravilhoso, muitas risadas, surpresas, emoções, e muita união!", escreveu André na legenda da publicação. Entre os registros, o casal apareceu se divertindo muito nas atrações do parque, incluindo passeios aquáticos, interações com personagens e até mesmo shows.

Nos comentários, Larissa também falou sobre o passeio: "Mais uma vez aproveitando cada segundo dessa viagem que é sempre muito especial. Colecionando memórias maravilhosas juntos!!!!". Já seus seguidores se encantaram com as fotos. "Que lindos!!!", declarou um internauta. "Ver o sorriso da Larissa ao seu lado é mais do que especial!", disse outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

André Luiz Frambach abre álbum da festa ao lado de Larissa Manoela

No último dia 15, o ator André Luiz Frambach completou seus 27 anos e comemorou a data em grande estilo, onde ele curtiu uma festa ao lado da esposa, a atriz Larissa Manoela, da família e de amigos. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou os melhores momentos da celebração.

"Fiquei, sim, sumido aqui do feed nesses dias, nenhuma novidade pra vocês (hahaha). Eu estava aproveitando meu niver do jeito que eu mais amo, com as pessoas que me viram crescer, que estão comigo desde sempre, que fazem eu ser quem sou, tocando um 'pagodé', fazendo um 'churrasquett'…", escreveu ele.

André aproveitou para agradecer pela boa fase: "Fico feliz demais em ver as pessoas me definindo em uma palavra, quando as palavras usadas são 'luz, sorriso, família, alegria…', mas tudo isso só existe porque eu tenho cada um de vocês que estão aí na foto, e muitos outros que não puderam estar por vários motivos. Sou grato demais por tudo sempre!"