André Luiz Frambach abre álbum da festa ao lado de Larissa Manoela

André Luiz Frambach compartilhou os melhores momentos da celebração de seu aniversário repleto de pagode e churrasco e declarações da amada

André Luiz Frambach comemorou bem seus 27 anos, completados na última quinta-feira, 15. Ele curtiu a festa ao lado da esposa, a atriz Larissa Manoela, da família e de amigos, o que justificou seu breve sumiço de suas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou os melhores momentos da celebração.

"Fiquei, sim, sumido aqui do feed nesses dias, nenhuma novidade pra vocês (hahaha). Eu estava aproveitando meu niver do jeito que eu mais amo, com as pessoas que me viram crescer, que estão comigo desde sempre, que fazem eu ser quem sou, tocando um 'pagodé', fazendo um 'churrasquett'…", escreveu ele.

André aproveitou para agradecer pela boa fase: "Fico feliz demais em ver as pessoas me definindo em uma palavra, quando as palavras usadas são 'luz, sorriso, família, alegria…', mas tudo isso só existe porque eu tenho cada um de vocês que estão aí na foto, e muitos outros que não puderam estar por vários motivos. Sou grato demais por tudo sempre!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

"Prometo continuar nesse meu propósito de, acima de tudo, AMAR e ser FELIZ, procurar a felicidade nas pequenas coisas e tornar essas pequenas lindas coisas as maiores da vida! Amo demais vocês, amo demais todos os que me seguem aqui, todos que não me seguem também, mas que ficam sempre vendo as coisas (ahhahaha). Amo a vida", declarou o ator.

Ele ainda tirou um tempinho para refletir sobre o amor e agradecer as mensagens de carinho: "Como sempre falo, o amor é e SEMPRE SERÁ a melhor resposta para tudo! Falando em amor, quero fazer um agradecimento especial pra todos que tomaram um tempinho da vida de vocês pra fazer dedicatórias, mensagens, textos, vídeos, montagens…. Foi uma chuva de amor, que me encheu de lágrimas primeiramente (hahaha), lágrimas de MUITA FELICIDADE”.

Para completar, o marido de Larissa disse que está se sentindo realizado: "Me senti preenchido, me senti forte pra seguir sendo quem eu sou, procurando sempre crescer, evoluir, melhorar e assim será! Obrigado, obrigado, MUITO OBRIGADO 2.7 chegou e chegou lindão", finalizou.

Larissa Manoela compartilhou uma linda homenagem para o marido, através das redes sociais, a artista selecionou uma série de fotos românticas ao lado do amado e o parabenizou pelo dia especial. Vale lembrar que, em dezembro do ano passado, Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em uma cerimônia intimista e anunciaram a novidade aos fãs só depois de subirem ao altar. Os dois estão juntos desde meados de junho de 2022.