Larissa Manoela se declara para o marido em data especial: 'Amor puro'

Completando mais um ano de vida, o ator André Luiz Frambach ganhou uma declaração romântica da esposa, a atriz Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela compartilhou uma linda homenagem para o marido, o ator André Luiz Frambach, que está completando mais um ano de vida nesta quinta-feira, 15. Através das redes sociais, a artista selecionou uma série de fotos românticas ao lado do amado e o parabenizou pelo dia especial.

Na legenda da publicação, ela se derreteu de amores e não poupou elogios ao companheiro. "Chegou o dia dele que transforma todos os meus! O dia que ele veio ao mundo em 97. Aquariano nato. Entregue, intenso, profundo. Raso? Desconhece. Gosta de se jogar pra valer, viver mesmo, aproveitar tudo e amar muito", iniciou.

Em seguida, Larissa Manoela mencionou algumas paixões do marido: "Ama a vida. Ama a natureza. Ama os animais. Ama as coisas simples. Ama os pequenos detalhes. Ama observar. Ama compartilhar. Ama a família. E me ama. (ok, essa parte ficou meio egocêntrica) Mas é a verdade. Exala aos 4 cantos e para todo mundo o quanto amar é a coisa mais importante que podemos sentir por alguém", declarou ela.

E continuou: "Pra mim é privilégio. É amor doce, puro, leve e precioso! Eu sempre faço questão de falar isso. Que ele saiba que esse amor só se multiplica a cada dia! Em cada momento que passamos juntos. Em cada caminho percorrido, em cada gargalhada compartilhada, em cada lágrima derramada, em cada conversa debatida (ele é casado com uma capricorniana e sabe que sempre tenho bons argumentos), em cada toque, carinho e beijinho".

Por fim, a atriz reforçou o quanto ama o esposo e desejou muitas coisas boas neste novo ciclo de vida que está se iniciando. "Vibro sua vida todo dia porque hoje sem ela, a minha não faz tanto sentido. Que esse novo ciclo seja mágico, lindo, divertido, próspero, prazeroso e cheio de saúde e boas oportunidades. Que tenha muito nós! TE AMO TODO DIA MAIS. Feliz aniversário marido", concluiu.

Vale lembrar que, em dezembro do ano passado, Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em uma cerimônia intimista e anunciaram a novidade aos fãs só depois de subirem ao altar. Os dois estão juntos desde meados de junho de 2022.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem segundo dia de desfiles na Sapucaí

A atriz Larissa Manoela caiu na folia do Carnaval do Rio de Janeiro com seu marido, o também ator André Luiz Frambach. Nesta segunda-feira, 12, o casal aproveitou para prestigiar juntinhos o segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí.

Em seu perfil oficial do Instagram, André publicou uma série de fotos curtindo o feriado com a esposa. Enquanto ele posou apenas de abadá e shorts branco, Larissa apostou em um vestido customizado todo vermelho, com franjas brilhantes que se movimentavam enquanto ela dançava.

Juntos, os dois cantaram e dançaram muito, esbanjando animação em vídeos compartilhados com seus seguidores nas redes sociais. O casal, que se casou em uma cerimônia secreta em dezembro, também posou agarradinho para a câmera. "Indo pro segundo dia, postando o primeiro, o carnaval tem suas particularidades! Ahhahaha época mais festejada do ano tá aí", escreveu André na legenda da publicação.

Nos comentários, Larissa aproveitou para se declarar para o amado: "O melhor carnaval é só se for assim. Do seu lado!". Já os seguidores também não deixaram de elogiar o casalzão. "Ai que lindos", declarou um fã. "Maravilhosos!!!!", enalteceu outro. "O casal mais lindo da face da terra", disse mais um.