Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem segundo dia de desfiles na Sapucaí

Juntinhos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach caem na folia e curtem o segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro

A atriz Larissa Manoela caiu na folia do Carnaval do Rio de Janeiro com seu marido, o também ator André Luiz Frambach. Nesta segunda-feira, 12, o casal aproveitou para prestigiar juntinhos o segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí.

Em seu perfil oficial do Instagram, André publicou uma série de fotos curtindo o feriado com a esposa. Enquanto ele posou apenas de abadá e shorts branco, Larissa apostou em um vestido customizado todo vermelho, com franjas brilhantes que se movimentavam enquanto ela dançava.

Juntos, os dois cantaram e dançaram muito, esbanjando animação em vídeos compartilhados com seus seguidores nas redes sociais. O casal, que se casou em uma cerimônia secreta em dezembro, também posou agarradinho para a câmera. "Indo pro segundo dia, postando o primeiro, o carnaval tem suas particularidades! Ahhahaha época mais festejada do ano tá aí", escreveu André na legenda da publicação.

Nos comentários, Larissa aproveitou para se declarar para o amado: "O melhor carnaval é só se for assim. Do seu lado!". Já os seguidores também não deixaram de elogiar o casalzão. "Ai que lindos", declarou um fã. "Maravilhosos!!!!", enalteceu outro. "O casal mais lindo da face da terra", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Larissa Manoela atrai os olhares para as pernas musculosas no carnaval

Mais cedo nesta segunda-feira, 12, Larissa Manoela mostrou que caprichou na escolha do look para se jogar no Carnaval do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ela mostrou fotos do seu modelito antes de sair de casa.

A musa escolheu um vestido azul justo ao corpo, curtinho e com muito brilho. O modelito destacou suas curvas impecáveis e as pernas musculosas. Para completar o visual, a estrela caprichou na maquiagem e fez um penteado com coque no alto.

Nos comentários, o marido dela, o ator André Luiz Frambach, fez questão de reagir. “Eu sou sortudo mesmo. Pelo amor de Deus. Ficou até mais calor do que já está fazendo aqui no Rio”, escreveu ele.

Clique aqui e confira as fotos!