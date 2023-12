Vídeo do casamento de Larissa Manoela e André Luiz é revelado

André Luiz Frambach aparece emocionado ao ver Larissa Manoela vestida de noiva pela primeira vez durante vídeo do casamento secreto deles

Na noite desta segunda-feira, 18, Larissa Manoela e André Luiz Frambach exibiram o primeiro vídeo do casamento deles nas redes sociais. Depois de compartilharem as fotos da união, eles mostraram o vídeo com detalhes dos looks de noivos deles e também a emoção da hora do casamento.

Nas imagens, eles revelaram a emoção de André ao ver Larissa vestida de noiva pela primeira vez e também o beijo apaixonado deles após o casamento. Na legenda, ela disse: “Nosso sonho real”.

O casamento de Larissa e André aconteceu no domingo, 17, sem alardes. Eles fizeram a cerimônia secreta ao ar livre e organizaram tudo sem que a informação vazasse na imprensa. “Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser.” - 17/12/2023", disseram na legenda.

Vale lembrar que eles ficaram noivos há um ano. O pedido de casamento aconteceu em dezembro de 2022 durante uma viagem deles para Fernando de Noronha. Eles assumiram o namoro em julho de 2022 após rumores de que estavam vivendo um affair.

O vestido de noiva de Larissa Manoela

O vestido de noiva de Larissa Manoela foi feito pelo estilista Lucas Anderi, que foi quem fez o vestido de debutante dela para a festa de 15 anos. Para o casamento, o look da noiva foi um vestido curto, estruturado e de manga comprida.

O modelito foi feito com tecido crepe na cor off-while, com recortes de alfaiataria, mangas bufantes, saia estruturada e um grande laço nas costas. O vestido foi confeccionado em apenas 30 dias, informou o estilista ao site Splash UOL. Para completar o visual, a noiva usou um arco com laço no cabelo e buquê de flores brancas.

