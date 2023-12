Saiba os detalhes do vestido de noiva de Larissa Manoela

Larissa Manoela escolheu o mesmo estilista que fez seu vestido de debutante para criar o seu vestido de noiva. Saiba os detalhes

A atriz Larissa Manoela caprichou na escolha do seu vestido de noiva para o seu casamento com o ator André Luiz Frambach. Os dois falaram o tão esperado ‘sim’ em uma cerimônia secreta no último domingo, 17, e mostraram as fotos para os fãs nesta segunda-feira, 18. Com isso, o vestido de noiva dela chamou a atenção com elegância e estilo.

O vestido de noiva de Larissa Manoela foi feito pelo estilista Lucas Anderi, que foi quem fez o vestido de debutante dela para a festa de 15 anos. Para o casamento, o look da noiva foi um vestido curto, estruturado e de manga comprida.

O modelito foi feito com tecido crepe na cor off-while, com recortes de alfaiataria, mangas bufantes, saia estruturada e um grande laço nas costas. O vestido foi confeccionado em apenas 30 dias, informou o estilista ao site Splash UOL. Para completar o visual, a noiva usou um arco com laço no cabelo e buquê de flores brancas.

A estrela ainda colocou joias discretas e usou a maquiagem impecável em tons de rosa.

A gravata de André Luiz Frambach

O ator André Luiz Frambach usou uma gravata diferentona para o seu casamento com a atriz Larissa Manoela e a peça roubou a cena nas redes sociais. O artista apareceu com uma gravata rosa com a estampa de uma cena da animação Enrolados , que conta a história da princesa Rapunzel e do ladrão José Bezerra. Com isso, o significado da história do filme começou a ser apontado como uma suposta indireta do casal apaixonado.

Vale lembrar que a animação Enrolados conta a história da princesa Rapunzel, que vivia presa em uma torre isolada e não podia sair para conhecer o mundo. Ela só via as luzes das lanternas ao longo e sonhava em ir até o local para acompanhá-las. Porém, a bruxa não permita. Um dia, o ladrão José Bezerra invadiu a torre dela e prometeu levá-la para conhecer o mundo. Assim, eles se apaixonaram e se casaram.

Por enquanto, Larissa e André não explicaram o motivo para ele ter usado a referência para a história infantil no dia do casamento. Inclusive, o casamento deles foi uma surpresa para todos. Isso porque eles não revelaram a cerimônia com antecedência. Eles apenas postaram as fotos informando o casamento um dia após a união.