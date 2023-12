Indireta? André Luiz Frambach usa gravata com desenho inesperado

Para casamento com Larissa Manoela, André Luiz Frambach surge com gravata com estampa de desenho animado sobre princesa que vive em uma torre

O ator André Luiz Frambach usou uma gravata diferentona para o seu casamento com a atriz Larissa Manoela e a peça roubou a cena nas redes sociais. O artista apareceu com uma gravata rosa com a estampa de uma cena da animação Enrolados , que conta a história da princesa Rapunzel e do ladrão José Bezerra. Com isso, o significado da história do filme começou a ser apontado como uma suposta indireta do casal apaixonado.

Vale lembrar que a animação Enrolados conta a história da princesa Rapunzel, que vivia presa em uma torre isolada e não podia sair para conhecer o mundo. Ela só via as luzes das lanternas ao longo e sonhava em ir até o local para acompanhá-las. Porém, a bruxa não permita. Um dia, o ladrão José Bezerra invadiu a torre dela e prometeu levá-la para conhecer o mundo. Assim, eles se apaixonaram e se casaram.

Por enquanto, Larissa e André não explicaram o motivo para ele ter usado a referência para a história infantil no dia do casamento. Inclusive, o casamento deles foi uma surpresa para todos. Isso porque eles não revelaram a cerimônia com antecedência. Eles apenas postaram as fotos informando o casamento um dia após a união.

Gravata de André Luiz Frambach para o casamento com Larissa Manoela - Foto: Reprodução / Instagram

Larissa Manoela não tem mais contato com os pais

Neste ano, Larissa Manoela viveu uma reviravolta em sua vida pessoal. Ela se afastou dos pais, Silvana e Gilberto, por causa de discordâncias no âmbito financeiro e de gerenciamento de carreira. Com isso, os três romperam a relação e ela se aproximou da família do namorado.

Em entrevista recente na revista Glamour, a estrela contou que eles perderam o contato. “Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse ela. Além disso, a artista garantiu que tem o apoio de seus amigos. “Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou”, refletiu.

Ainda na entrevista, Larissa Manoela entregou em qual momento decidiu tirar os pais do controle de sua carreira. “A minha autonomia sempre foi o que busquei. Eu tenho 22 anos. Então, acho que é natural do ser humano procurar essa voz. Desde os meus 18, sentia que precisava recalcular a rota de uma maneira que pudesse ser benéfica para mim, que aprendesse com o processo, mas sem que tudo o que foi feito tivesse vindo à tona. Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho. Então, hoje estou à frente da minha empresa e da minha carreira, muito realizada”, afirmou.