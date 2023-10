Larissa Manoela abre o jogo sobre relação com os pais: ‘Tenho zero contato’

Larissa Manoela revela como anda sua relação com os pais após exposição da vida financeira da família

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao revelar como anda a sua relação com os pais, Silvana e Gilberto, após a exposição da vida financeira da família há pouco tempo, quando veio à tona que ela desmanchou a parceria profissional com eles. Em entrevista na revista Glamour, a estrela contou que eles perderam o contato.

“Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse ela. Além disso, a artista garantiu que tem o apoio de seus amigos. “Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou”, refletiu.

Ainda na entrevista, Larissa Manoela entregou em qual momento decidiu tirar os pais do controle de sua carreira. “A minha autonomia sempre foi o que busquei. Eu tenho 22 anos. Então, acho que é natural do ser humano procurar essa voz. Desde os meus 18, sentia que precisava recalcular a rota de uma maneira que pudesse ser benéfica para mim, que aprendesse com o processo, mas sem que tudo o que foi feito tivesse vindo à tona. Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho. Então, hoje estou à frente da minha empresa e da minha carreira, muito realizada”, afirmou.

Noivo de Larissa Manoela faz homenagem para ela

Há poucos dias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram mais um mês juntos e ele fez questão de homenagear a amada. Na legenda do post, ele citou a fase de atritos familiares que ela acaba de enfrentar - já que ela rompeu com os pais após divergências na gestão de sua fortuna - e também falou sobre os planos futuros com ela.

"Nevoeiros apareceram sempre em nossas vidas, mas o mais importante de tudo e sabermos juntos como que iremos passar por eles. É você a luz, é você a força, a alegria, o amor, a paixão, o presente e o futuro dessa e de outras vidas! Nosso dia 17 e como em quase todos estamos juntos de corpo e alma, terão alguns que só estaremos juntos em alma, mas como é bom poder dividir a vida com quem se dedica ao amor, se dedicar a amar e a ser amada! Eu te amarei todos os dias, te amarei cada vez mais! Eu te amo meu sorvetinho, iremos crescer juntos, errar juntos, acertas juntos, e termos um no outro a força de enxergar nossa evolução e crescimento! TE AMO!! Esse filme, essa música, nós!", afirmou ele.

Ao ver a declaração, Larissa Manoela fez questão de responder. "Enfim a luz brilhou… do seu lado! Todos os dias. Te amoooo! Todos os dias 17", escreveu.