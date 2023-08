Pais de Larissa Manoela fizeram transações de mais de R$ 5 milhões em conta

Sem prestarem contas para onde foi o dinheiro, pais de Larissa Manoela fizeram transações volumosas em conta de empresa da atriz

Na segunda parte da entrevista ao Fantástico, a atriz Larissa Manoela fez novas revelações sobre os pais e sua situação financeira. A cantora falou sobre ter ficado sem convênio por três meses por falta de pagamento e expôs várias provas para sustentar sua versão da história.

Além de exibir prints de conversas com a mãe, Silvana, onde recebe um palavrão de resposta após mandar uma mensagem de Natal, Larissa Manoela e sua advogada mostraram extratos detalhando algumas transações volumosas de uma das contas das empresas que a artista participava.

Conforme mostrado, enquanto estavam administrando a carreira e até a vida da filha, os pais movimentaram cerca de R$ 5 milhões sem prestarem contas. Em junho do ao passado foi feita uma transação de R$ 1 milhão e uma de R$ 500 mil.

Outras movimentações que chamaram a atenção foi em julho de 2022, em que realizaram uma de R$ 850 mil em julho. Em agosto, R$ 500 mil e em um dia só de R$ 200 mil. Isso só parou em fevereiro, quando perderam o controle e Larissa Manoela resolveu assumir a situação.

Na entrevista, a advogada da famosa ainda explicou melhor sobre a quantia de R$ 18 milhões que ela abriu mão após o rompimento com os pais. Apenas com um imóvel, ela vendeu o apartamento e pediu empréstimo no banco para comprar sua casa atual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Pai de Larissa Manoela precisou de atendimento médico

Nos últimos dias, a atriz Larissa Manoela se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Isso porque a estrela se envolveu em polêmicas após afastamento de seus pais, Gilberto Elias Santos e Silvana Taques. Ela não estaria feliz com a gestão do casal com o seu patrimônio adquirido ao longo de sua carreira.

E neste domingo, 20, a história ganhou mais um capítulo quando Silvana, mãe de Larissa, cedeu uma entrevista exclusiva para o SBT, conduzida pela apresentadora Chris Flores. Em trechos exibidos no programa Domingo Legal, foi revelado que o pai da atriz precisou ser hospitalizado em meio à crise familiar.

"Ele já foi parar até no hospital, está complicada a situação, eles estão realmente sentindo muito toda essa história", disse Chris Flores na reportagem. A esposa, no entanto, não expôs detalhes sobre a situação delicada.