Namorado de Larissa Manoela escreve: ‘Nevoeiros aparecem sempre’

Após Larissa Manoela viver período de atritos na família, o namorado dela surpreende com declaração sobre o amor deles

O ator André Luiz Frambach celebrou uma data importante em seu namoro com a atriz Larissa Manoela para se declarar para a amada. No último final de semana, eles completaram mais um mês de relacionamento e ele falou sobre como anda o amor deles.

Na legenda do post, ele citou a fase de atritos familiares que ela acaba de enfrentar - já que ela rompeu com os pais após divergências na gestão de sua fortuna - e também falou sobre os planos futuros com ela.

"Nevoeiros apareceram sempre em nossas vidas, mas o mais importante de tudo e sabermos juntos como que iremos passar por eles. É você a luz, é você a força, a alegria, o amor, a paixão, o presente e o futuro dessa e de outras vidas! Nosso dia 17 e como em quase todos estamos juntos de corpo e alma, terão alguns que só estaremos juntos em alma, mas como é bom poder dividir a vida com quem se dedica ao amor, se dedicar a amar e a ser amada! Eu te amarei todos os dias, te amarei cada vez mais! Eu te amo meu sorvetinho, iremos crescer juntos, errar juntos, acertas juntos, e termos um no outro a força de enxergar nossa evolução e crescimento! TE AMO!! Esse filme, essa música, nós!", afirmou ele.

Ao ver a declaração, Larissa Manoela fez questão de responder. "Enfim a luz brilhou… do seu lado! Todos os dias. Te amoooo! Todos os dias 17", escreveu.

ATRIZ TENTA ACORDO

Em duas semanas seguidas no Fantástico, a atriz Larissa Manoela detalhou a disputa em busca de sua liberdade. Durante as aparições, a jovem mostrou prints pedindo permissão para comprar um sapato além do milho na praia. A advogada da artista também alegou que mais de R$ 5 milhões foram movimentados para a conta dos pais sem justificativas. Sem convênio, Larissa Manoela também pediu empréstimo no banco para comprar sua casa atual.