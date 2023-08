Mãe de Larissa Manoela detalha último encontro cara a cara com a filha: "Raiva"

Em entrevista ao 'Fofocalizando', mãe de Larissa Manoela detalha último encontro cara a cara com a filha

Em entrevista ao Fofocalizando nesta segunda-feira, 21, a mãe de Larissa Manoela esclareceu qual foi o último encontro com a filha. Segundo ela, as duas se encontraram pela última vez em abril quando a artista foi até a mansão na qual morava.

"Foi em abril, eu estava arrumando as coisas e ela chegou e perguntou pro moço que cuida do jardim se eu estava lá. Eu ouvi a voz dela e falei: 'Lari, vem aqui pra gente conversar'", contou Silvana Taques na conversa com Chris Flores.

A pedagoga disse que a filha não quis conversar. "Mas ela não aceitou meu convite, meu pedido.Não deveria ter esse portão que tinha, ela ficou pra lá e eu pra cá. Ela estava na casa dela também", disse ela que confessou que a relação estava prejudicada. "Eu estava com raiva".

A mãe de Larissa Manoelaainda disse que ficou perplexa ao vê-la na televisão fazendo acusações graves. "Eu não acreditei. Não é a Larissa, não é essa a educação que a gente deu, não é isso que ela viveu. Não é ela. Eu acho que todo o amor, todo o carinho, tudo o que nós fizemos pra ela, tá dentro dela. É chocante, triste, desesperador você ouvir da pessoa que você gerou, que você pariu, que você educou, acompanhou… da maneira com que tudo está acontecendo. Não teve um ponto final", disparou.

Declarações em entrevista impressionaram fãs

Durante a conversa, Silvana Taques negou que a filha não tivesse acesso ao próprio dinheiro. "Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também", revelou ela na conversa.

Também durante a entrevista para Chris Flores, a mãe da artista negou que tivesse interesse em qualquer dinheiro da filha. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela [...] Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela", contou.