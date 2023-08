No 'Fofocalizando', mãe de Larissa Manoela diz que não reconhece mais a filha: "Não é ela"

Mãe de Larissa Manoela diz que a atriz está irreconhecível; ela fez desabafo forte

O Fofocalizando desta segunda-feira (21) exibiu a entrevista com Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela. Na conversa com a jornalista Chris Flores, ela contou detalhes do início da trajetória da filha.

A ex-professora reafirmou que a filha sempre participou dos negócios, mesmo quando ainda era muito criança. "A gente sempre colocou pra ela os valores, mas quando ela era menor, acho que ela não sabia os montantes, a quantidade. Quando ela era mais madura, a gente sempre falou pra ela", garantiu.

Questionada se é "narcisista" e pensava só no próprio bem, ela negou. "Eu não me considero, se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, amor, cuidado. Se eu pequei, foi por excesso", garantiu ela que também confessou que implicava com a herdeira.

Silvana Taques disse que opinava no visual da filha para preservá-la. "Roupas, maquiagem, Quando ela foi ficando maior, letras de música, figurinos de show… eu sempre falei pra ela que o menos é mais. Esse cuidado foi em todos os aspectos para orientá-la. Como mãe eu tinha receio do que poderia acontecer", garantiu.

Questionada se está arrependida, ela foi categórica. "Como é que eu vou arrepender? Eu posso ter errado. Qual é a mãe que não erra? Qual é a mãe que não briga?", questionou a pedagoga.

A mãe de Larissa Manoela ainda disse que ficou perplexa ao vê-la na televisão fazendo acusações graves. "Eu não acreditei. Não é a Larissa, não é essa a educação que a gente deu, não é isso que ela viveu. Não é ela. Eu acho que todo o amor, todo o carinho, tudo o que nós fizemos pra ela, tá dentro dela. É chocante, triste, desesperador você ouvir da pessoa que você gerou, que você pariu, que você educou, acompanhou… da maneira com que tudo está acontecendo. Não teve um ponto final", disparou.

Mais cedo, Chris Flores foi muito criticada por sua postura durante a conversa. "Primeiro foi a grávida de Taubaté que te enganou, agora é essa senhora", detonou um. "Ficou feia essa estratégia de defesa dos pais dela, hein! Contando historinha que estava guardando roupas da filha quando a produção chegou foi demais pra nossa inteligência. Cadê as perguntas importantes a serem feitas? Ou só foi sensacionalismo mesmo?", disparou outro. "Que mico passar pano pra mãe que diz pra filhar esquecer que tem mãe", comentou outro.

Declarações em entrevista impressionaram fãs

Durante a conversa, Silvana Taques negou que a filha não tivesse acesso ao próprio dinheiro. "Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também", revelou ela na conversa.

Também durante a entrevista para Chris Flores, a mãe da artista negou que tivesse interesse em qualquer dinheiro da filha. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela [...] Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela", contou.