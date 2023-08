Quem está mentindo? Versões de Larissa Manoela e Silvana Taques intrigam fãs

Versões de Larissa Manoela e Silvana Taques não batem; veja os principais pontos de divergência

A revelação de novas informações sobre o caso Larissa Manoela exibida pelo Fantástico nesta segunda-feira, 21, deixou os fãs confusos. Isso porque horas antes, Silvana Taques, mãe da atriz, deu uma versão bem diferente sobre o caso.

Ao programa da Globo, a advogada da atriz revelou que foram retiradas da conta da artista valores milionários. A advogada ainda exibiu comprovantes de transferências de R$ 1,5 milhão em junho de 2022; R$ 850 mil em julho; em agosto, uma transferência de R$ 500 mil e, num único dia, mais R$ 200 mil. A retirada de grandes montantes só acabou quando Silvana Taques e Gilberto Elias perderam o acesso à conta da atriz.

Durante a entrevista para Chris Flores, a mãe da artista negou que tivesse interesse em qualquer dinheiro da filha. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela [...] Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela", contou.

Versões sobre cartões de crédito também não batem

Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs foi o uso de cartões de crédito. Ao Fantástico, a advogada da artista garantiu que ela não tinha autonomia para gastar o próprio dinheiro. “Depois dos 18 anos lhe eram fornecido cartões de crédito, sim, mas ela não tinha autorização para uso. Tanto que se quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir, (...) e o pai então autorizava e dizia inclusive em qual cartão poderia comprar.”

Silvana Taques negou a informação. "Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também", revelou ela na conversa.

Mensagem desmente clima de reconciliação declarado pela mãe

Também chamou a atenção uma mensagem enviada para a filha com ofensas. Durante conversa com Chris Flores, ela garantiu que estava com saudades da herdeira. "Eu só peço a Deus que nos dê forças para que juntos encontremos uma solução pra trazer ela de volta", disse a pedagoga na conversa.

Só que Larissa Manoela exibiu uma mensagem na qual a mãe a ofende gratuitamente."Te amo muito mãe, infinitamente! Deus te abençoe. Saudade! Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser. Uma linda noite de Natal!", diz a artista.

Entretanto, como resposta, ela recebeu apenas mais ataques: "Vai à m*, vai? Esqueça que sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também", escreveu a esposa de Gilberto Elias.