Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casam de forma discreta

Larissa Manoela se casa com André Luiz Frambach de forma discreta e sem fazer anúncio para os fãs antes da celebração

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach se casaram em segredo! Os dois oficializaram a união no último domingo, 17, sem alardes nas redes sociais e sem anunciar a data antes da celebração.

Nas redes sociais, os dois mostraram as fotos do casamento nas redes sociais nesta segunda-feira, 18. Eles apareceram vestidos de noivos com looks brancos. Ela apostou em um vestido curto com laço na parte de trás. Enquanto isso, ele surgiu com um terno branco e gravata borboleta.

"“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser.” - 17/12/2023", disseram na legenda.

Vale lembrar que eles ficaram noivos há um ano. O pedido de casamento aconteceu em dezembro de 2022 durante uma viagem deles para Fernando de Noronha.

Larissa Manoela perdeu o contato com os pais

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao revelar como anda a sua relação com os pais, Silvana e Gilberto, após a exposição da vida financeira da família há pouco tempo, quando veio à tona que ela desmanchou a parceria profissional com eles. Em entrevista na revista Glamour, a estrela contou que eles perderam o contato.

“Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse ela. Além disso, a artista garantiu que tem o apoio de seus amigos. “Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou”, refletiu.

Ainda na entrevista, Larissa Manoela entregou em qual momento decidiu tirar os pais do controle de sua carreira. “A minha autonomia sempre foi o que busquei. Eu tenho 22 anos. Então, acho que é natural do ser humano procurar essa voz. Desde os meus 18, sentia que precisava recalcular a rota de uma maneira que pudesse ser benéfica para mim, que aprendesse com o processo, mas sem que tudo o que foi feito tivesse vindo à tona. Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho. Então, hoje estou à frente da minha empresa e da minha carreira, muito realizada”, afirmou.