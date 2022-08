Larissa Manoela festeja sucesso na TV e no amor

Intensa, Larissa Manoela celebra o êxito de Além da Ilusão, sua primeira novela na Globo, e vive romance com André Luiz Frambach: 'Não faço nada sem mergulhar de cabela. Me dedico e me jogo'

Atriz e cantora desde a infância, Larissa Manoela (21) é um dos maiores fenômenos da TV, dos palcos e das redes sociais, — ela acumula mais de 46 milhões de seguidores apenas no Instagram. Resultado de muita dedicação. Quem a conhece sabe que a jovem não para nunca. Ou quase! Após sua bem-sucedida estreia na Globo, protagonizou e deu vida a duas personagens na novela das 6 Além da Ilusão, Larissa agora jura que vai descansar um pouquinho. “Planejei essas férias com muita dedicação e empenho (risos). Sei que a maioria das pessoas que convive comigo duvida que eu vá me desligar de tudo, mas vou tentar. Fiz esse combinado comigo mesma”, conta ela, que não se intimida em dizer que é workaholic, sim, com as malas prontas para viagem pela Europa. Larissa vive um dos melhores momentos de sua vida. Profissionalmente, colhe os louros do sucesso global e, pessoalmente, está apaixonada pelo também ator André Luiz Frambach (25), com quem assumiu namoro em julho. “Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou”, resume ela.

– Como avalia sua estreia na Rede Globo?

– Desde que o convite apareceu, fiquei muito feliz e ansiosa. Quando o trabalho começou foi uma imensa alegria. Foi uma experiência incrível, de muito aprendizado, muita troca e realizações. Olho para esse trabalho com um sentimento que conforta meu coração de que, com o apoio e a parceria de um time muito profissional, competente e acolhedor, cumpri esse desafio de dar vida a essas personagens tão especiais.

– Ficou insegura?

– A maior pressão é a minha autocobrança. Não sei fazer nada sem mergulhar de cabeça. Sou muito exigente comigo mesma e isso gera, sim, alguma dose de ansiedade e insegurança. Mas, ao menos por enquanto, não é nada com o qual não saiba lidar.

– Verdade que você é workaholic? Isso te preocupa?

– Verdade. E adoro essa minha característica. Até porque encaro com leveza. É o meu ritmo. Isso talvez mude com o meu amadurecimento. E tudo bem! Vivo integralmente todas as fases. Não fico com a sensação de que poderia ter feito algo diferente. Me dedico e me jogo.

– Tem algum arrependimento por ter começado tão cedo?

– De jeito nenhum! Faria tudo de novo, de novo e de novo... Eu tenho uma família muito conectada e que mantém nossos pés nos chão. Não pulei nenhuma etapa da vida: eu vivi minha infância, brinquei, fiz amigos, tive uma vida escolar. A vida artística surgiu como uma escolha minha. Sempre tive a chance de parar, sempre tive liberdade de escolha. E eu escolhi essa vida.

– Você e André se conheceram com outros namorados. Quando decidiram viver esse amor?

– Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão. Esse reencontro aconteceu porque houve uma sintonia em tudo o que nós estávamos vivendo individualmente.

– Vocês escreveram nas redes que é pra vida toda. Fazem planos de morar junto ou de casar?

– Por enquanto não. Um passo de cada vez... Nós dois temos nossas grandes referências em casa, pois nossos pais são casados há quase 30 anos. Claro que a gente se admira, se inspira e sonha em, talvez, um dia ter algo tão concreto e para a vida toda, como nossos pais têm. Mas agora é a fase do namoro, estamos curtindo muito esse momento juntos e estamos felizes demais.

– Você tem uma relação incrível com os fãs. Viveu alguma experiência ruim com seguidores?

– Acho difícil encontrar alguém que não se abale com comentários negativos ou mentirosos. Mas é preciso separar uma crítica de um hater. O exercício de nos blindarmos é o caminho mais saudável. Não gosto de mentiras. Minhas redes são o meu canal com o público. Aprendi a usá-las para desfazer fake news. E isso me traz conforto, saber que tenho voz e que ela é respeitada, ouvida com carinho por quem gosta de mim e acompanha meu trabalho.

– Você parece estar sempre de bem com a vida. É verdade?

– Claro que não. Dias ruins fazem parte... Mas fico feliz de passar essa impressão. Ela não é mentirosa. Aprendi a ver a vida de maneira prática. Sou aquela que acha uma solução e faz o que tem que fazer. É menos simples do que parece, intimamente falando. Mas é mais racional e, muitas vezes, evita que eu crie armadilhas emocionais para mim mesma.

