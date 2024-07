Aline Wirley e Igor Rickli abrem intimidade do casal: 'Um amor que abraça'

Em entrevista à Revista CARAS, Igor Rickli e Aline Wirley dão mais detalhes de sua relação e compartilham sobre processo de adoção

A relação de Aline Wirley (42) e Igor Rickli (40) começou nos bastidores do musical Hair, em 2010. De lá para cá, o casal colecionou histórias e experiências a dois e, agora, volta à cena com o espetáculo É o Amor, cujo enredo traz uma dose generosa da intimidade da dupla.

Além de atuar e cantar no palco, eles também assinam a produção da peça e colocaram dinheiro do próprio bolso para que a montagem acontecesse. E se o movimento nas artes está intenso, na vida pessoal, não é diferente! A família está agitada com a chegada dos novos integrantes, Fátima (10) e Will (7), irmãos do primogênito, Antonio (9).

“É exatamente esta palavra: movimentar. Agir, fazer o que tem que fazer e a gente está fazendo. É um chamado da nossa alma, de verdade, e a gente está simplesmente aceitando e seguindo”, conta Igor. Ao chegar à casa dos artistas, no Rio de Janeiro, a equipe de CARAS viu a dupla ensaiar o espetáculo, que está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira, na capital paulista, mas que irá rodar o país em breve.

“O mais interessante desse trabalho é que a gente leva a nossa intimidade, a nossa casa para o palco. É o nosso tapete que vai para o cenário, são os pedestais que a gente sempre usa aqui em casa, com nosso cheiro... Então é a vida acontecendo e o amor pulsando dentro disso tudo”, relata Aline.

Igor, que estava com saudade de cantar nos palcos e queria se desafiar, decidiu criar a oportunidade com a eleita. “Não tem nada mais precioso para nós nesse momento do que poder cantar sobre o amor, porque é algo que a gente acredita como filosofia de vida".

"É algo que a gente procura nutrir, trazer para dentro de casa, para emanar, é uma prática. A gente acredita mesmo na força do amor! Ainda mais nesses tempos que estamos vivendo, acho que é um antídoto para vencer os momentos de dificuldade que a sociedade está passando”, explica ele.

Para eles, o trabalho é a consagração da relação. “Além de estarmos juntos no projeto, é uma alegria fazer isso no momento em que nossa relação está muito gostosa e ainda celebra a chegada dos nossos filhos. Estamos transbordando de amor, um amor muito companheiro, um amor que abraça, que acolhe, sem tantas erupções, sem tantas dúvidas e questionamentos”, analisa o ator.

Por meio de hits como Evidências e Só Love, o par procura passar sua mensagem ao público. “Quando a

gente fala de amor, a gente pensa num amor romântico, mas o amor é amplo, profundo e está em todas as camadas da nossa existência. A gente acredita no amor universal e precisa acreditar, porque senão a gente perde a esperança”, reflete Aline.

O amor dos dois, que tantas vezes foi colocado em cheque pelas pessoas, hoje, é uma referência!

Referência de casal feliz e livre, que mantém uma relação aberta e bissexual. “A gente conta um pouco

da nossa história, do nosso amor, da nossa família, mas a nossa história é só uma possibilidade dentre tantas as formas e maneiras de amar”, observa a artista.

Igor reforça que, no espetáculo, eles falam de assuntos delicados para a sociedade, mas sem agredir ninguém. “A única coisa que a gente quer é naturalizar cada vez mais e mostrar que as formas de amor são amplas. Vamos permitir que esse amor flua de maneira mais livre, sem tantas restrições. Como artistas e comunicadores, fizemos questão de falar da nossa vida pessoal, porque acreditamos em honestidade”, explica ele.

As dúvidas, claro, fizeram parte do processo, em especial, quanto ao fato de exporem a vida pessoal. “Acho que a partir de agora os comunicadores são cobrados a ser cada vez mais transparentes. Não adianta ficar vendendo uma coisa que eu não sou”, pondera Igor, que deixou as incertezas de lado

para seguir o coração.

Mesmo antes de os ensaios começarem, a casa do par já era um verdadeiro musical. Seguindo os passos dos pais, Antonio, que está no ar na Globo com a trama Família É Tudo, também vai se lançar cantor. “São mais de 18 faixas, ele está cantando lindamente, o trabalho é voltado para o público infantil e também vai ter desenho, animação”, adianta Igor, sem esconder o orgulho.

“É uma coisa muito natural, ele quis fazer o teste para a novela e ficou ansioso pelo resultado. E, agora, nessa parte musical, eu, que sou cantora, fico ouvindo a voz dele e falo: ‘Meu Deus, como é que pode?’. É muito do coração dele, eu fico emocionada”, derrete-se a mamãe coruja.

Além dos novos projetos na carreira, a família aumentou e a chegada de Fátima e Will é motivo de pura alegria. “Desde que a gente recebeu a foto deles foi uma invasão de amor, a gente entendeu que eles eram nossos. A princípio, era só um menino e aí, quando eu soube que tinha uma irmã junto e vi a carinha dela, falei: ‘Não vai ter condições, ela vai vir para cá’.

"Não estávamos preparados emocionalmente para receber dois, estávamos só para um e já era o bastante na nossa cabeça, afinal, a gente estava em conflito, pensando como seria e qual seria a reação do Antonio”, recorda o ator.

Mãezona, Aline se emociona ao falar dos filhos. “À medida que fomos abrindo espaço, porque é uma adoção tardia e são crianças mais velhas, eles também começaram a chamar de mãe e de pai. É tudo muito novo, muito lindo, profundo, intenso e precisa de tempo”, afirma Aline.

Há seis meses a família vive reunida e se organizando diante da nova rotina. “Eu e a Aline fizemos um combinado antes de eles chegarem. Combinamos que seria preciso muita disciplina para dar conta de três crianças. Então, estamos acordando cedo, fazendo nossa atividade física logo e trocando muito com eles sobre a organização da casa".

"Eles participam, vira quase uma gincana maluca aqui em casa e está fluindo super, porque eles entenderam que tem muito afeto, carinho, brincadeira, mas também tem cobrança com o entorno, de fazer o dever de casa, de não deixar o resto de comida no prato”, relata ele.

Carinhoso, o primogênito recebeu os novos irmãos de braços abertos. “O Antonio é muito generoso, ele está saindo desse lugar de filho único e precisa desconstruir o mundo que criamos para ele. Ele oscila, uma hora quer, outra hora diz ser ruim ter irmão; depois fala que ama ter irmão! É bem coisa de irmão mesmo, sabe? Mas a casa está com uma alegria, uma vivacidade... eles são nossos, nunca não foram”, finaliza Aline, radiante com a nova fase.