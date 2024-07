Faustão se declara para esposa em primeira aparição após cirurgia: 'Chefe'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Faustão fala sobre o casamento com Luciana Cardoso e agradece o apoio da esposa durante sua recuperação

Fausto Silva (74), mais conhecido como Faustão, vive uma nova fase após realizar os transplantes de rim e coração. Celebrando os 47 anos da esposa, Luciana Cardoso, o apresentador aproveita sua primeira aparição pública após a última cirurgia para se declarar a amada.

"Especialmente porque a festa teve todos os ingredientes de alegria, de amizade e de solidariedade. E ninguém merece uma homenagem dessa categoria como a Luciana. A chefe", disse Faustão , em entrevista exclusiva à revista CARAS.

O veterano da TV afirma que foi sua família que deu forças para que ele conseguisse se recuperar após os problemas de saúde e tratamentos que enfrentou desde o ano passado. "Qualquer que seja a profissão, a idade, a situação de vida, nada supera a força de uma familia estruturada. E isso foi fundamental", completa.

Ao lado do apresentador, estavam seus dois filhos, João Silva (20), que segue os passos do pai na carreira televisiva, e o caçula, Rodrigo (16). Para Luciana, ter a presença dos herdeiros é fundamental. "Sou canceriana e ter a familia reunida é ter um quentinho no coração", assegurou a aniversariante.

Faustão também explicou que sua primogênita, Lara Silva (25), não pôde estar presente por estar em uma viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos, com seu noivo, Julinho Casares (28). "O que estão dizendo sobre a Luciana é a pura expressão da verdade. Se a Lara estivesse aqui, ela diria a mesma coisa", completa.

A noite ainda contou com presenças ilustres de nomes como o ex-atleta Ronaldo Nazário (47), a apresentadora Adriana Colin (58), Elaine Mickely (44), eleita do jornalista e apresentador do SBT Brasil, Cesar Filho (63), Wanessa Camargo (41) e Ticiane Pinheiro (48).

Faustão passou por um transplante de rim em fevereiro deste ano, seguido de uma embolização no mês de março. Antes, em agosto de 2023, o apresentador foi submetido a um transplante de coração, após uma insuficiência cardíaca.

