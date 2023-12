Larissa Manoela desabafa sobre ano da crise com os pais: 'Tudo que suportei’

Encerrando o ano casada e sem os pais, Larissa Manoela abre o coração ao refletir sobre as polêmicas que enfrentou em 2023

Embora Larissa Manoela esteja encerrando o ano realizada com seu casamento, a atriz também lida com a ausência dos pais. Por isso, neste domingo, 31, a artista aproveitou o último dia do ano para colocar tudo em pratos limpos. Ela abriu o coração e contou como foi superar o rompimento familiar e outras dificuldades em 2023.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Larissa abriu um álbum de fotos com alguns momentos especiais de seu ano, como o lançamento de filmes, séries, gravações e seu casamento secreto com o ator André Luiz Frambach. Além disso, a atriz também incluiu o registro que usou para anunciar o rompimento profissional com seus pais e o gerenciamento da própria carreira.

Na legenda, Larissa refletiu sobre os desafios que enfrentou: “2023! Que ano! Tive que ter coragem, resiliência, paciência, sabedoria, força e muita fé. Encerro esse ciclo e vejo tudo de transformador e desafiador que enfrentei e suportei. Sou grata a Deus por não me desamparar e ter me permitido evoluir e amadurecer durante o processo”, iniciou.

Apesar das dificuldades, a atriz encontrou motivos para celebrar: “Pois Ele não dá um fardo maior do que conseguimos carregar. Então, que sejamos sempre gratos pela vida. Pela capacidade de evoluirmos e sermos melhor a cada dia. Por irmos em busca de nossos sonhos, objetivos, desejos e por podermos transformá-los em realidade.”, disse.

A beldade ainda fez questão de evidenciar que está ao lado das pessoas certas: “Por estamos aqui e agora, exatamente onde, como e com quem deveríamos estar!”, disse, a atriz, que continuou: “Meu desejo é que o novo traga excelentes frutos, muita luz, esperança, prosperidade, amor, paz e chuva de bençãos”, comemorou.

“Obrigada 2023! Você me transformou e eu amo minha versão depois de ti”, Larissa finalizou a declaração, que recebeu elogios nos comentários: “Esse ano te fez forte”, um admirador parabenizou. "Muito orgulho de você, parabéns pelos trabalhos lindos”, comentou mais um. “Enfrentou tantas coisas esse ano, mas nunca abaixou a cabeça”, disse outro.

Vale mencionar que Larissa enfrenta uma crise na relação com seus pais desde o final do ano passado. Eles romperam os laços pessoais e profissionais depois que a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens. Ao longo do ano, ela decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais e agora está focada em reconstruir sua fortuna.

