Leandro Hassum mostra seu antes depois de cirurgia bariátrica

Comemorando 9 anos de cirurgia, Leandro Hassum mostra como era antes de optar pelo procedimento no estômago

O humorista Leandro Hassum está comemorando nove anos de sua cirurgia bariátrica. Nesta quarta-feira, 01, o ator compartilhou seu antes e depois do procedimento no estômago e falou sobre a decisão de operar.

Com um clique atual, o famoso fez a comparação com o registro do passado, de quando estava acima do peso considerado saudável. "Hoje completo 9 anos de: Perdeu a graça. Ficou velho. Todo mundo que faz engorda novamente. Tem um amigo que fez e morreu. Pra que! Você tem um rosto tão bonito.

Vai fazer merda. MAS TAMBÉM COMPLETAM 9 anos que escolhi minha saúde. Escolhi me amar", comentou ele.

"Escolhi acreditar nos meus anos de estudo. Onde aprendi que sou ator por que estudei e sigo estudando. Não por ser fora dos padrões. Sim, nesse mundo hipócrita… meu corpo “diferente” serviu muito e eu soube aproveitar. Mas… tive pessoas lindas ao meu lado dizendo que sou importante. Minha mulher @kakahassum e filha @pietrahassum e os anjos que são parte fundamental nessa mudança @euandremarques é @drcidpitombo gratidão eterna. Feliz Aniversário pra mim. 9 aninhos de vida nova", celebrou seu aniversário de cirurgia.

Em 2014, o artista foi destaque na capa da Revista CARAS e contou que viveu diversos episódios constrangedores de gordofobia.

"Ser gordo atrapalha. Hoje estou trabalhando não porque sou o gordinho, mas por ser engraçado. Existe preconceito na minha vida. Tem pessoas que veem a Karina e acham que é minha filha. Ficam surpresas quando sabem que somos casados . Como se fosse impossível uma mulher bonita e magra se apaixonar por um cara de tipo físico diferente", declarou.

Na época, Hassum estava se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, a qual seria responsável por eliminar, meses depois, mais de 60kg. "Não me acho nada feio, não tenho o menor complexo. Nunca me privei de nada, nem de ir à praia. Mas sou igual a carro a álcool, de manhã só pego no tranco, é tudo mais lento", desabafou ele sobre as limitações que o peso estava lhe causando.

Leandro Hassum fala sobre obesidade

Leandro Hassum explicou que até hoje trata a obesidade, mesmo após a cirurgia bariátrica. "Mas sei que é parte fundamental no tratamento da minha doença… obesidade. Não tem cura mas tem tratamento. Procure bons profissionais da área da saúde e bora viver muito e realizar muito. Tenho um orgulho de falar sou obeso, sim, mas estou tratando minha obesidade", declarou.