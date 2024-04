Após dias passando mal, Luciana Gimenez tem diagnóstico de doença

Apresentadora Luciana Gimenez tem diagnóstico de doença após mais de 12 dias passando mal; famosa já tinha feito vários testes

A apresentadora Luciana Gimenez teve um diagnóstico após se sentir estranha por cerca de 12 dias. Na madrugada desta segunda-feira, 29, a famosa apareceu no hospital e revelou qual foi o diagnóstico que teve depois de ter um mal estar por dias sem saber o que seria.

Antes de contar que está com pneumonia, a artista se gravou hospitalizada e tomando medicamento na veia. Em seguida, a modelo revelou que está com doença e que já tinha feito vários testes para saber o que estava acontecendo, mas nada havia sido identificado até que não aguentou ficar em casa e buscou atendimento.

"Tô há 12 dias, achei que era só, fiz já tinha feito teste de várias coisas, não tinha nada, achei que ia melhorar, hoje a noite fiquei muito alérgica e umas coisas muito estranhas, aí vim pro hospital pra saber o que tinha, porque não tava conseguindo ficar em casa e eu to com pneumonia, então foi desevendado o mistério", explicou o que houve.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Luciana Gimenez mostrou qual fim deu a suas muletas, objetos que usou durante meses depois de sofrer um grave acidente esquiando. Antes de voltar para São Paulo, ela estava com o filho mais novo, Lorenzo Gabriel, em Trancoso, na Bahia.

Luciana Gimenez diz que não quer homens mais velhos

Luciana Gimenez fez revelações sobre suas preferências na hora de se relacionar. Em conversa com Carolina Ferraz em seu podcast, Bagaceira Chique, a modelo arrancou informações da atriz, mas também falou sobre sua vida pessoal.

Segundo a comandante do Superpop, após ter filhos com homens mais velhos que ela, o cantor Mick Jagger, de 80 anos, e o empresário Marcelo de Carvalho, de 62, atualmente ela prefere se relacionar com os mais novos.

"Não quero mais [velho]... Velho não vou. [Quero] novinho. Só quero um gostoso que não me encha o saco. Eu quero um gostoso, tem alguma coisa errada? E é fase, porque uma época você quer uma coisa... Eu cansei de mais velhos, porque só namorei com mais velhos, tive filhos com homens mais velhos, aí agora estou na fase dos mais novos, só não pode ser mais novo que meu filho, aí não dá. Novinho de 30, 35 anos não é baby, é um jovem homem", explicou melhor sua preferência. Leia mais aqui.