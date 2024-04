Rosamaria Murtinho revela o segredo da longevidade

A atriz Rosamaria Murtinho chega aos 91 anos de idade e revela qual é o seu segredo para atingir a longevidade

A atriz Rosamaria Murtinho revelou qual é o seu segredo da longevidade. Ela está com 91 anos e chama a atenção por onde passar ao exibir sua alegria e saúde.

Na noite de sábado, 27, ela prestigiou a festa de aniversário de André Ramos no Rio de Janeiro e disse que está muito bem após os 90 anos. “Andando de salto, subindo e descendo escada, com tudo em cima”, brincou ela.

Inclusive, ela contou o que faz para se manter bem com o passar dos anos. “É não parar. Não passar um dia sequer à toa, sem planos, sem compromissos. Não paro um minuto e acho que é esse o segredo”, afirmou.

A atriz é casada desde 1959 com o ator Mauro Mendonça.

Rosamaria Murtinho em entrevista na Revista CARAS

A atriz Rosamaria Murtinho (90) é um verdadeiro exemplo de resiliência. Aos 90 anos, a artista revelou ter superado a depressão e tem se encontrado como uma mulher independente. Em entrevista à revista CARAS, ela abriu o coração e revelou um pouco de sua rotina diária. "Começo a dançar sozinha", brincou.

Durante a pandemia, Rosamaria deixou muita gente preocupada ao relatar problemas de saúde mental. No entanto, ela garante que está em uma nova fase da vida e disposta a aproveitar cada segundo. "Tomo remédio, porque não quero nunca mais me sentir daquele jeito. Minha analista e minha psiquiatra deram um jeito nisso, então vou levando", garantiu a esposa do ator Mauro Mendonça (92).

A artista conta que tem vivido experiências novas a cada dia e não é do tipo que se priva de alguns desejos. "Acho que nunca é tarde para nada", disse ela, que já está arquitetando novas demandas.

"Eu tenho vontade de voltar a estudar francês, tenho vontade de voltar a estudar dança. Vi que na Sauer Danças tem um grupo, todas de cabelo branquinho, e falei: é comigo! (risos) Vamos ver se tenho vontade e força. Às vezes, eu boto uma música e começo a dançar sozinha aqui em casa", revela.