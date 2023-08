Leandro Hassum surpreende ao comparar a filha com Carol Castro: ''Idênticas''

Ator Leandro Hassum posta montagem com foto da filha e de Carol Castro, revela que quase confundiu Pietra Hassum com a atriz, que responde

O ator Leandro Hassum deixou os seguidores chocados ao compartilhar uma montagem com foto de sua filha ao lado de um registro da atriz Carol Castro, no último domingo, 13, nas redes sociais.

Em publicação em seu perfil no Instagram, o comediante revelou que quase confundiu a herdeira Pietra Hassum com a atriz. Ao legendar o post, ele disse que o ator e diretor Alexandre Regis foi quem falou da semelhança entre as duas. O famoso disse que quase deixou um comentário em postagem de Carol achando que era Pietra.

"Uma vez me falaram: 'nossa, sua filha parece muito com a Carol Castro'. Eu falei: 'que exagero!' Porém, Alexandre Regis, você estava certo. Quase mandei um comentário para a Carol: 'filha, você tá diferente'. Enfim que ah am? Parece?", questionou Hassum.

Nos comentários do post, Carol Castro disse: "Gente! Que sorte a minha então (pode deixar Alexandre Regis que jamais falarei com ninguém que você me conhece muito bem desde os 8 anos de idade)".

Hassum ainda respondeu. "Carol, feliz de minha filha parecer com uma mulher tão linda e talentosa", falou. "Só percebi que eram pessoas diferentes quando li a legenda", "Gente, quando vi a foto, pensei: o que o Hassum tá falado da Carol Castro?! Kkkkk", "Simmmm, eu tava pensando nisso ontem quando vi uma foto da sua filha, são idênticas", "separadas na maternidade ", "Parece muito! Você é pai das duas?", disseram os internautas.

Leandro Hassum fez desabafo antes de cirurgia bariátrica; relembre

O ator Leandro Hassum confessou que por anos foi alvo de preconceito por ser casado com uma mulher bonita. Em 2014, o artista foi destaque na capa da Revista CARAS e contou que viveu diversos episódios constrangedores de gordofobia.

"Ser gordo atrapalha. Hoje estou trabalhando não porque sou o gordinho, mas por ser engraçado. Existe preconceito na minha vida. Tem pessoas que veem a Karina e acham que é minha filha. Ficam surpresas quando sabem que somos casados. Como se fosse impossível uma mulher bonita e magra se apaixonar por um cara de tipo físico diferente", declarou.

Na época, Hassum estava se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, a qual seria responsável por eliminar, meses depois, mais de 60kg. "Não me acho nada feio, não tenho o menor complexo. Nunca me privei de nada, nem de ir à praia. Mas sou igual a carro a álcool, de manhã só pego no tranco, é tudo mais lento", desabafou ele sobre as limitações que o peso estava lhe causando.