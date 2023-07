Leandro Hassum fez desabafo chocante antes de cirurgia bariátrica; relembre

Em 2014, Leandro Hassum foi destaque na CARAS e falou sobre situações de preconceito que enfrentou por ser gordo

O ator Leandro Hassum (49) confessou que por anos foi alvo de preconceito por ser casado com uma mulher magra de bonita. Em 2014, o artista foi destaque na capa da Revista CARAS e contou que viveu diversos episódios constrangedores de gordofobia.

"Ser gordo atrapalha. Hoje estou trabalhando não porque sou o gordinho, mas por ser engraçado. Existe preconceito na minha vida. Tem pessoas que veem a Karina e acham que é minha filha. Ficam surpresas quando sabem que somos casados . Como se fosse impossível uma mulher bonita e magra se apaixonar por um cara de tipo físico diferente", declarou.

Na época, Hassum estava se preparando para fazer a cirurgia bariátrica, a qual seria responsável por eliminar, meses depois, mais de 60kg. "Não me acho nada feio, não tenho o menor complexo. Nunca me privei de nada, nem de ir à praia. Mas sou igual a carro a álcool, de manhã só pego no tranco, é tudo mais lento", desabafou ele sobre as limitações que o peso estava lhe causando.

Casado há mais de 20 anos com Karina Hassum, o ator revelou que por diversas vezes ouviu comentários maldosos sobre seu casamento. Segundo o comediante, que chegou a pesar mais de 145kg, as pessoas não acreditavam no amor de sua esposa.

"Passei por perrengues com a Karina. Muita gente já me questionou se ela ficou comigo depois que comecei a ganhar dinheiro. Nada! E hoje em dia a gente só cresce porque está junto. Karina é a razão da relação, a administradora", disse.

Animado com a cirugia, que prometia lhe dar um visual completamente novo, Hassum assumiu ser um homem vaidoso e que estava ansioso para ir às compras. "Sou vaidoso. Quero poder ir a um outlet e escolher uma roupa", contou.

"Compro em lojas de gordos, e é tudo mais caro, ou mando fazer sob medida. Só me dão de presente óculos, caneta... Quero ser garoto-propaganda de sunga", brincou o ator.

