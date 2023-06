Erika Januza foi de secretária a atriz da Globo: "Mudou minha vida"

Capa da CARAS, em 2020, Erika Januza revelou como virou atriz da TV Globo após participar de teste misterioso

Um dos destaques da nova geração de atores da TV Globo, Erika Januza (38) iniciou a carreira de atriz tardiamente e de maneira inesperada. A famosa exercia a profissão de secretária quando foi convidada para protagonizar a minissérie Subúrbia, em 2012.

Capa da Revista CARAS, de 2020, a famosa abriu a intimidade e falou um pouco sobre sua carreira. Ela revelou que teve a vida completamente transformada após participar de um teste misterioso da TV Globo, o qual ela achava que era para uma vaga de modelo.

" Mudou a minha vida. Sem Subúrbia, não estaria aqui. Eu trabalhava como secretária em Minas e fui fazer um teste achando que era para modelo. Passei para protagonizar uma obra na TV Globo ", revelou ela, que esteve na última temporada do The Masked Singer Brasil.

"Descobri ali uma paixão para a atuação e uma nova vocação. E isso ainda veio com o plus de muitas meninas me verem como uma referência, inspirou, e isso me deixa muito feliz. Quero que todas as meninas negras sonhem e se realizem. Nós podemos e merecemos", declarou.

Disposta a conquistar cada vez mais espaço dentro do mercado artístico, Erika contou que ainda deseja realizar o sonho de protagonizar uma novela. " Quero fazer uma protagonista de novela. Uma das 6. Uma das 7. Uma das 9. E ver outras negras com papéis de destaque ", disse.

"Quero tantas coisas para minha carreira. Queria que as mocinhas negras fossem mais presentes na TV, me reconhecer nelas. E não quero ser a única. Os mocinhos também", disparou.

Três anos antes de produções como Terra e Paixão, Amor Perfeito e Vai na Fé estrearem na grade da TV Globo, a famosa confessou o sonho de ver atores negros protagonizando produções de destaque na televisão.

" Ver o negro mostrado na TV não apenas como escravo ou empregado doméstico. Uma mocinha bem de vida, realizada, estudada e negra. Nós somos doutores, juízes, médicos, professores... E foi muita luta para chegarmos a esses lugares. Isso tem que ser mostrado", disse.

