Casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy foi realização de sonho: "Oprimia"

Preta Gil realizou sonho de casamento na Igreja após ser criada em uma família que fugia do tradicional

A cantora Preta Gil (48) finalizou o casamento com Rodrigo Godoy no mês passado e acabou enfrentando uma série de especulações. No entanto, por anos eles viveram um grande romance, inclusive, realizaram um sonho ao celebrarem a união em uma igreja do Rio de Janeiro. Em 2015, o evento foi capa da Revista CARAS.

Preta e Rodrigo se casaram em uma cerimônia religiosa bem tradicional na histórica Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio. Na época, a artista confessou que esse sempre foi um desejo antigo.

" Sempre quis, mas oprimia essa vontade. Venho de família tropicalista, de hippies. Fui criada de maneira intensa, linda, mas sem essa referência, meus pais não casaram na igreja ", disse ela à CARAS, que foi a única revista presente no dia.

A famosa, que na última semana fez a última sessão de radioterapia, disse que decidiu seguir o seu coração e realizar também o sonho do amado, que era de uma família mais tradicional.

"Talvez eu achasse careta ou cafona, mas a gente amadurece. Rodrigo tem formação católica mais rigorosa que a minha e o desejo veio dele também. O melhor da vida é fazer o que o coração manda, sonho a gente não barganha, tem de realizar", completou.

Usando um vestido decotado deslumbrante, assinado pela estilista Helô Rocha, Preta entrou na igreja ao som da Marcha Nupcial de Mendelssohn (1809–1847) tocada pela Delfim Moreira Coral & Orquestra, com trompetistas surgindo nas varandas.

"Passei o dia desesperado, chorando, pensando em como seria. Era um sonho casar assim, só não esperava que fosse tão cedo. Mas encontrei a pessoa da minha vida. E, quando isso acontece, não dá para fugir", revelou Rodrigo.

Leia também: Regina Duarte refletiu sobre carreira após sucesso em novela: 'Me redescobrindo'

Com uma plateia recheada de amigos famosos, como Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann, a mãe de Francisco Gil emocionou a todos com seu brilho e emoção. “Estou histérica, parece até que sou a mãe da noiva”, brincou Carol.

"Sabemos o quanto esse dia é importante para Preta. Apesar de pessoa pública, os sonhos são parecidos com os de todos, ter um casamento, encontrar alguém especial. E Preta achou uma pessoa que ama, e muito. Então, para nós é uma realização isso também", garantiu Ivete.

Em homenagem aos 30 anos da CARAS Brasil, relembre reportagens como esta clicando aqui.