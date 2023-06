Regina Duarte refletiu sobre carreira após sucesso em novela: 'Me redescobrindo'

Capa da Revista CARAS, em 2015, a atriz Regina Duarte refletiu sobre maturidade na profissão de atriz e revelou que estava se espelhando na juventude

Antes de virar alvo de críticas envolvendo política e pautas conservadoras, a atriz Regina Duarte (76) refletiu sobre sua carreira como atriz no futuro. Destaque da novela Sete Vidas, na TV Globo, ela foi capa da revista CARAS, em 2015. Na época, ela afirmou que estava se "redescobrindo".

Durante o bate-papo, Regina falou sobre as expectativas quando a sua profissão e confessou que estava se espelhando na juventude. Segundo ela, estar ao lado de novos atores era uma forma de se reciclar cada vez mais.

“ Adoro essa garotada, presto atenção em tudo o que fazem. Tento captar isso para mim . Não posso ser a mesma atriz que era há 15, 20, 50 anos... Tenho que falar a linguagem contemporânea. Não quero ser uma atriz mofada. Luto contra isso o tempo todo”, disse a atriz, direto da Ilha de CARAS.

Com um currículo recheado de trabalhos de sucesso, Regina confessou que nunca estava satisfeita com seu desempenho. "Sou realizada até a página 2, porque tudo na minha carreira foi lindo. Aconteceu de uma maneira extraordinária, recompensadora. Até porque tive o reconhecimento do público e por parte dos colegas de profissão", iniciou.

"Mas a vida é agora, é daqui para a frente. Então, estou me sentindo assim, com vontade de me realizar sempre. Pensando no futuro. As realizações do passado são muito queridas, mas estou muito mais ligada no que está por vir, nas cenas que vou gravar amanhã, nos projetos que vão surgir . E assim vou me reavaliando, me redescobrindo", disse ela, que deu uma pausa na carreira para virar secretária do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda durante a entrevista, ela também elogiou a autora Lícia Manzo, responsável por escrever além de Sete Vidas, sucessos como A Vida da Gente e Um Lugar ao Sol. Regina disse que tinha muita vontade em estar em uma novela da escritora: "Lícia propõe reflexões importantes sobre a vida da gente, a realidade, as relações sociais, familiares, acertos e erros de comportamentos".

"Eu gosto bastante dos seus textos e sou apaixonada por ela desde a novela A Vida da Gente, a primeira trama da Lícia que fiz. Toda hora ia à Globo pedir para fazer uma novela dela. E encantou não só a mim. O brilho nos olhos das pessoas que falam comigo sobre a novela é a coisa mais linda", finalizou.

