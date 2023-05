Nanda Costa usou mensagem de avô como motivação pessoal: "Ninguém tira"

Em 2015, Nanda Costa foi destaque na revista CARAS dando um relato emocionante sobre a ligação com seu avô

A atriz Nanda Costa (36) guarda um imenso carinho por uma mensagem que ouviu de seu avô antes dele morrer, em 2009. Destaque na revista CARAS de 2015, a famosa abriu o coração e revelou que avô motivou ela a seguir seus sonhos: "Ninguém tira".

Na época, a artista estava em viagem pelos Estados Unidos, quando conversou com a publicação para falar sobre os sonhos de sua vida. Enquanto passeava pela Calçada da Fama, ela relembrou uma fala marcante do avô que dizia: "Mira no Oscar".

" Ele falava que eu precisava aprender a sonhar porque, quando o sonho é seu, ninguém tira de você ”, contou Nanda, que protagonizou a novela Salve Jorge, sucesso da TV Globo, em 2012.

"Sempre fui muito focada e determinada. Desde pequena já queria ser atriz. Tinha certeza de que iria acontecer. E hoje olho para trás e vejo que já fui protagonista de novela das 9, tive trabalhos reconhecidos no cinema, ganhei prêmios. Para uma menina de Paraty que queria ser atriz, realizei meu sonho em grande estilo", disse.

Ainda reflexiva, a artista garantiu que adoraria ganhar o prêmio internacional, mas se interessava mesmo em entregar o melhor trabalho possível: "Claro, quem não gostaria? Mas, mais do que isso, sonho com filmes em que possa falar “eu arrebentei”. É o mais importante".

Ainda durante a entrevista, Nada revelou que por muito tempo a sua persistência na carreira artística foi alvo de debate na família. Segundo a esposa de Lan Lanh, sua mãe e avó temiam que ela se frustrasse.

"Talvez fosse muito sonhadora. Sonhava com tanta força que elas temiam que, se não acontecesse, ficasse frustrada. Não tinha plano B. Mas esse medo nunca me abalou . Pelo contrário, encorajava mais. Quando falam duvido, aí é que vou atrás mesmo. Ah é, dúvida? Vira estímulo", contou.

