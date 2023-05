Nanda Costa surge com uma das filhas e fã diz: '100% a sua cara'

Nanda Costa impressiona os fãs ao gravar vídeo com uma das filhas gêmeas e a semelhança entre elas rouba a cena: 'Mini Nanda'

A atriz Nanda Costa agitou as redes sociais nesta terça-feira, 9, ao compartilharum novo vídeo com uma de suas filhas gêmeas, a pequena Tiê, fruto do casamento com Lan Lanh. A semelhança física entre elas roubou a cena nas imagens e os fãs comentaram sobre isso.

Nas imagens, Nanda surgiu com a filha no colo e brincou de dizer palavras para a filha repetir. Com seu jeito fofo, Tiê mostrou que já está falando de tudo e também falou o nome da irmã gêmea, Kim.

Nos comentários do post, os fãs da atriz falaram sobre a semelhança física delas. “Mini Nanda”, disse um seguidor. “Ela está 100% a sua cara”, comentou outro. “Linda demais”, declarou mais um.

Atualmente, Nanda Costa está envolvida com as gravações da segunda temporada da série Justiça, do Globoplay. Recentemente, Lan Lanh foi flagrada em uma praia no Rio de Janeiro com as duas filhas no colo. Veja as fotos aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Família!

Quanta fofura! Recentemente Nanda Costa derreteu os seguidores ao exibir uma série de fotos das gêmeas Kim e Tiê, de um ano, durante um almoço em família.

Nas imagens, as herdeiras surgem em cliques fofíssimos vestindo macacões combinando. “Perdidamente apaixonada! Quem mais?”, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

“Todo mundo apaixonade!!!”, escreveu a atriz Fabíula Nascimento. “Eu sempre”, afirmou uma admiradora. “Igualzinha. Paixões!”, observou mais uma. “Na segunda foto ela ficou a cara da Lan Lan”, disse uma terceira.