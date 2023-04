Esposa de Nanda Costa, Lan Lanh curte dia na praia com as filhas gêmeas

A musicista Lan Lanh, que é a esposa de Nanda Costa, foi flagrada ao se divertir ao ar livre com as filhas gêmeas

A musicista Lan Lanh, que é a esposa de Nanda Costa, aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro neste domingo, 30, para se divertir ao ar livre com as filhas gêmeas, Kim e Tiê. Ela foi flagrada com as herdeiras no colo enquanto circulavam por uma praia no Rio de Janeiro.

As meninas roubaram a cena ao usarem bonés coloridos enquanto estavam de fraudas no colo da mamãe.

Há pouco tempo, Nanda Costa interpretou a personagem Vovó Tartaruga no The Masked Singer, da Globo, e recebeu uma homenagem da esposa, Lan Lanh, ao ser desmascarada. Nas redes sociais, a musicista falou sobre a dedicação da amada durante o projeto.

"Minha singela homenagem a essa mulher fabulosa, pela entrega em tudo que faz, seu trabalho de criação, composição, é uma inspiração para nós. Nanda Costa, artista impecável, deu alma e voz a essa ‘vovó tartaruga’. Cantou e encantou. Danada!", disse ela no Instagram.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Família!

Quanta fofura! Recentemente Nanda Costa derreteu os seguidores ao exibir uma série de fotos das gêmeas Kim e Tiê, de um ano, durante um almoço em família.

Nas imagens, as herdeiras surgem em cliques fofíssimos vestindo macacões combinando. “Perdidamente apaixonada! Quem mais?”, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

“Todo mundo apaixonade!!!”, escreveu a atriz Fabíula Nascimento. “Eu sempre”, afirmou uma admiradora. “Igualzinha. Paixões!”, observou mais uma. “Na segunda foto ela ficou a cara da Lan Lan”, disse uma terceira.