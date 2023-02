Nanda Costa surge com as herdeiras e detalhe choca fãs: “Igualzinha!”

Em sequência de cliques fofíssimos, Nanda Costa explodiu o fofurômetro ao registrar as gêmeas durante almoço em família

Quanta fofura! Na tarde da última quinta-feira, 16, a atriz Nanda Costa (36) derreteu os seguidores ao exibir uma série de fotos intercaladas das gêmeas Kim e Tiê, de um ano,nas redes sociais.

Através do feed do Instagram, a esposa da musicista Lan Lanh (54) compartilhou os registros do almoço em família e chamou atenção dos titios de plantão ao exibir as filhas usando looks iguais. Nas imagens, as gêmeas surgem em cliques fofíssimos vestindo macacões combinando.

“Perdidamente apaixonada! Quem mais?”, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que logo recebeu uma enxurrada de elogio dos admiradores

“Todo mundo apaixonade!!!”, escreveu a atriz Fabíula Nascimento. “Eu sempre”, afirmou uma admiradora. “Igualzinha. Paixões!”, observou mais uma. “Na segunda foto ela ficou a cara da Lan Lan”, disse uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NANDA COSTA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Lindas!

Ainda na última semana, Nanda Costa derreteu po completo os seguidores nas redes sociais, ao mostrar como aproveitou o seu dia ao lado das filhas gêmeas.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos mostrando as herdeiras, Kim e Tiê, se divertindo em uma praia do Rio de Janeiro.

"Musinhas do verão ou gatinhas extraordinárias?", questionou a artista na legenda da publicação. As gêmeas, vale lembrar, é fruto do relacionamento de Nanda com a musicista Lan Lanh (54).