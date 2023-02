Nanda Costa explode o fofurômetro ao mostrar as filhas brincando na praia: "Musinhas do verão"

A atriz Nanda Costa encantou os seguidores ao mostrar as filhas gêmeas, Kim e Tiê, brincando na areia

Nanda Costa (36) encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao mostrar como aproveitou o seu dia ao lado das filhas gêmeas.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos mostrando as herdeiras, Kim e Tiê, que estão com um ano, se divertindo em uma praia do Rio de Janeiro. Nas imagens, elas aparecem sorridentes, enquanto brincam na areia.

"Musinhas do verão ou gatinhas extraordinárias?", questionou a artista na legenda da publicação. As gêmeas, vale lembrar, é fruto do relacionamento de Nanda com a musicista Lan Lanh (54).

Nos comentários, os internautas se derreteram com os cliques das meninas. "Que princesas lindas. O tempo voa, como elas cresceram", disse uma seguidora. "Que fofas. Lindas como as mamães", escreveu outra. "Musinhas do verão", afirmou uma fã. "Gatinhas extraordinárias", comentou outra. "Ai meu Deus, quanta fofuras numa só foto", falou uma admiradora.

Confira as fotos de Kim e Tiê na praia:

Morte do pai

Recentemente, Nanda Costa emocionou os fãs ao lamentar a morte do pai, com uma foto publicada nas redes sociais. Na imagem, a atriz aparece ainda bebê sendo segurada por ele. "Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele. No colo dele. Sempre esperei por você, pai! E, através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida. Que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado, e nunca saíra. Descansa em paz. Te amo, pai", escreveu a atriz. Em junho de 2022, Nanda contou no Altas Horas que o pai abandonou a família quando ela tinha apenas um ano.

