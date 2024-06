Esposa de Junior se derrete ao compartilhar fotos da filha caçula: ‘Tempo voa’

Esposa de Junior Lima, Mônica Benini exibe fotos inéditas e se derrete ao compartilhar detalhes sobre sua filha caçula com o cantor

Nesta segunda-feira, 17, Mônica Benini, esposa de Junior Lima, encantou seus seguidores ao compartilhar fotos inéditas da filha caçula, Lara, que tem apenas dois anos. Em suas redes sociais, a influenciadora digital se derreteu ao falar sobre o crescimento da pequena e até surpreendeu ao revelar que a herdeira é loira, já que costuma manter discrição sobre os filhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Mônica dividiu um registro em que exibe os cabelos longos e loiros da herdeira usando presilhas coloridas. Na sequência, ela incluiu um clique em que a menina aparece pronta para curtir uma festinha com os fios amarrados em um penteado e um vestido típico das festividades juninas.

Na legenda, Benini abriu o coração e falou sobre o crescimento da herdeira: “Dia desses eu estava com a minha pequena e, passando as mãos pelos seus cabelinhos finos, me lembrei de quando ela sequer tinha cabelos. Corri pro meu rolo de câmera e a imagem dela, ainda bebezinha, tem povoado minha cabeça ainda mais nos últimos dias”, iniciou.

“Não é exagero dizer que o tempo voa. O tempo atropela. E acompanhar o crescer dos filhos materializa isso de uma forma palpável. A vida ganha outros contornos, o tempo ganha outro valor”, completou Mônica, que também é mãe de um menino chamado Otto, de seis aninhos, também fruto de seu relacionamento com Junior.

Por fim, Mônica falou sobre a importância de estar atenta aos detalhes: “E conseguir prestar atenção aos detalhes, mesmo quando se cuida de outras milhares de coisas, vira uma habilidade que tem o poder de congelar o tempo que insiste em correr. A preciosidade da vida tá ali. No detalhe”, disse a influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Vale mencionar que nos registros por Mônica Benini, não é possível ver detalhes do rostinho de sua filha. Isso porque a família decidiu preservar a imagem dos pequenos. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, o irmão de Sandy contou que prefere não mostrar os herdeiros para que eles possam levar uma vida o mais normal possível.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Junior revela que viveu crise no casamento:

O cantor e músico Junior está com novidade em sua carreira solo. Nesta quinta-feira, 23, ele lança o álbum Solo - Vol. 2, que traz novas canções de seu novo mergulho no mundo do pop. E uma das canções do novo projeto é Dá Pra Ser Leve, na qual ele fala sobre a superação de um período difícil em sua vida, incluindo a pandemia e a crise que viveu no casamento com Monica Benini; confira o relato!