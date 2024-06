Virginia e Zé Felipe se desentendem em decisão: 'Quantidade maravilhosa'

Ao falarem sobre número de filhos que desejam ter, Virginia e Zé Felipe se desentendem sobre quantidade; influenciadora está grávida pela terceira vez

Esperando seu terceiro filho, Virginia e Zé Felipe falaram sobre terem mais herdeiros. Nesta quarta-feira, 12, o cantor abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e falou com a esposa sobre a possibilidade dela ficar grávida novamente após o nascimento do primeiro menino deles, o pequeno José Leonardo.

Já pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de mais de um ano, o casal respondeu ao questionamento sobre quantos filhos quer ter. A empresária então se mostrou satisfeita com a quantidade e deu a entender que não quer mais. Já Zé Felipe demonstrou interesse em ter ainda mais herdeiros.

"Aí é com vocês gata, quantos?", perguntou o filho do sertanejo Leonardo para a apresentadora do SBT. "Acabou né, três", respondeu ela. "Três?", perguntou ele. "Tá ótimo, quantidade maravilhosa", disparou a loira.

"Vamos ver né?", comentou Zé Felipe esperançoso que a esposa mudará de ideia no futuro. "Quando você engravidar do quarto, salva o vídeo", falou ele sobre a amada ter uma quart gestação.

Nos últimos dias, o cantor reagiu ao ver o acessório luxuoso que Virginia Fonseca adquiriu em um shopping em São Paulo. A empresária milionária impressionou ao comprar um relógio de serpente com o preço de uma casa.

