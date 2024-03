De férias, Sheron Menezzes curte o dia em cachoeira com o marido e o filho

Curtindo as férias no Havaí, nos Estados Unidos, a atriz Sheron Menezzes encantou os seguidores ao surgir aproveitando o dia em família

De férias da TV desde o fim da novela Vai na Fé, da Globo, Sheron Menezzes decidiu viajar ao lado do marido, Saulo Bernard, e do filho do casal, Benjamin, de seis anos, para o Havaí, nos Estados Unidos.

Aproveitando cada momento da viagem, a atriz usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para mostrar um passeio que fez com a família em uma reserva natural. Nos registros, os três aparecem sorridentes, curtindo uma cachoeira. "Aloha em família!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários elogios dos internautas. "Que lindos", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Aproveitem muito. Vocês merecem", falou uma fã. "O Benjamin é uma mistura mais que perfeita dos dois. Lindo!", comentou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Sheron chama atenção durante a viagem. Recentemente, a atriz agitou as redes sociais ao publicar uma foto em que aparece exibindo seu corpão escultural com um biquíni branco, enquanto passeia por uma praia. "Oi Hawaii", disse a artista na legenda da publicação.

Confira a publicação:

Sheron Menezzes é surpreendida pelo filho com presente encantador

A atriz Sheron Menezzes foi surpreendida ao chegar em casa. A artista mostrou que rcebeu um gesto carinhoso de seu filho Benjamin. O pequeno, que é fruto do relacionamento entre a musa e Saulo Bernard, decidiu agradar a mãezona com um presente simples, mas muito significativo.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista posou com o pequeno, seu marido e uma bela orquídea rosa. Na legenda da publicação, ela explicou como o seu filho lhe pegou de surpresa. "Fui recebida com a frase: 'Mamãe você trabalha muito... compramos flores pra você!' E assim, recarreguei para mais uns dias de filmagem! Esse amor… transborda do meu peito… meus guris", declarou ela.