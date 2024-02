Sheron Menezzes ostenta corpo escultural em viagem ao Havaí: "Perfeita"

De férias, a atriz Sheron Menezzes viajou para o Havaí e ostentou seu corpo sarado ao curtir o dia em uma praia paradisíaca

Após aproveitar alguns dias de frio em Nova York, nos Estados Unidos, Sheron Menezzes viajou para o Havaí para curtir as altas temperaturas, e agitou as redes sociais ao compartilhar seu primeiro clique em um cenário paradisíaco.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que esteve recentemente no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, chamou a atenção dos seguidores ao publicar uma foto em que aparece exibindo seu corpão escultural com um biquíni branco, enquanto passeia pela praia. "Oi Hawaii", escreveu a artista na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Meu Deus, como é linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Corpo perfeito", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma. "Mulher belíssima", afirmou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Sheron está curtindo as férias ao lado do marido, Saulo Bernard, e do filho do casal, Benjamin, que completou seis anos em outubro do ano passado.

Confira a foto:

Sheron Menezzes explica por que não dorme com o marido

A atriz Sheron Menezzes contou um detalhe inusitado de seu casamento com o lutador Saulo Bernard. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme, ela disse que não dorme na mesma cama que o amado. Segundo a artista, essa prática começou logo após o nascimento do filho do casal.

"Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite", explicou. Saiba mais!