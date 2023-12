Sheron Menezzes explica por que não dorme com o marido: "Sou obrigada?"

Em entrevista corajosa, Sheron Menezzes explica por que não dorme com o marido e conta que até o filho já se acostumou com a ideia

A atriz Sheron Menezzes contou um detalhe inusitado de seu casamento com o lutador Saulo Bernard. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme, ela disse que não dorme na mesma cama que o amado.

Segundo a artista, essa prática começou logo após o nascimento do filho do casal. "Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite", começou ela.

Sheron Menezzes também disse que os dois tem rotinas muito diferentes. "Ele acorda 5 horas da manhã, eu sou obrigada a acordar junto? Eu gosto de dormir cedo, ele tarde, eu sou obrigada a ficar acordada? A gente faz isso há dois anos, a dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso", revelou.

Segundo ela, a rotina é tranquila e o filho Benjamin não estranha a situação. "Meu filho se acostumou, ele fala "hoje eu vou dormir no quarto da mamãe", "hoje vou dormir no quarto do papai". Ele divide o banheiro com o Benji, que é pra ele cuidar do filho dele... É bom, é gostoso, funciona porque a gente se respeita, ele gosta de bagunçar, eu gosto de organizar, tá tudo certo. Quando estamos quase dormindo, eu nem falo, só cutuco e ele vai pro quarto dele".

Sheron Menezzes acaba de brilhar como a Sol de Vai Na Fé, sua primeira protagonista na televisão.

Festa de aniversário do filho

Sheron Menezzes usou as redes para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho, Benjamin. O menino, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard, completou seis anos de vida e ganhou um festão com o tema do jogo eletrônico Mario Bros.

No vídeo publicado no Instagram, o aniversariante aparece fantasiado como o personagem, e se divertindo bastante ao lado dos amiguinhos e dos familiares. "O sorriso dele é o meu combustível e ele estava radiante curtindo sua festa do início ao fim!!! Não podia assistir esse vídeo sozinha. Apreciem essa delícia sem moderação", declarou ela. Veja a postagem!