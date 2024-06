Sheron Menezzes ostenta corpaço em dia de praia: "Maravilhosa"

A atriz Sheron Menezzes agitou as redes sociais compartilhando uma foto em que exibe suas curvas ao curtir o dia na praia

Sheron Menezzes movimentou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 7, ao compartilhar uma foto exibindo seu corpão na praia.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e ostentou suas curvas ao surgir usando um biquíni estampado enquanto fazia pose na areia. Além disso, a artista ainda dividiu outros registros que a "faz feliz".

"Pra essa sexta... tudo o que mais me faz feliz", escreveu Sheron na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Opa, eu tenho problema de pressão, calma, calma", brincou uma fã. "Maravilhosa", falou mais uma.

Recentemente, Sheron encantou os seguidores ao compartilhar alguns cliques inéditos com o filho, Benjamin, de seis anos, fruto de seu casamento com Saulo Bernard. Nos registros, a atriz tenta renovar bronzeado na piscina, mas o herdeiro parece em cima dela, que está deitada de costas. "Uma mãe tentando pegar um solzinho...", disse ela.

Confira:

Sheron Menezzes nota que está sendo observada em seu apartamento

Nesta última quinta-feira, 06, Sheron Menezzes estava bem à vontade em casa quando notou que duas mulheres de um apartamento próximo ao dela estavam a observando. Nos Stories do Instagram, a atriz falou que a partir de agora ficará mais atenta.

"[Estava] aqui parada trabalhando, aí do nada levantei e comecei a dançar, porque a gente assim, a música toca, a gente dança. Estava aqui dançando, curtindo a minha onda, daqui a pouco eu olho e tem duas mulheres paradas na janela me olhando", contou a atriz, que não imaginava que os vizinhos conseguiram ver dentro da sua casa.

"Tem um monte de prédio [aqui em volta]. Eu achei que ninguém nunca me via aqui dentro, agora tenho que ficar preocupada, porque eu troco de roupa assim [com tudo aberto], não me preocupo. Agora vou ter que ficar olhando se tem alguém [olhando]. Elas devem ter pensado: 'O que essa doida está fazendo dançando sozinha em casa?'", concluiu.