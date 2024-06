Sheron Menezzes nota que está sendo observada em seu apartamento

'Preocupada', contou Sheron Menezzes; atriz revelou que ficará atenta, pois tem o costume de trocar de roupa com tudo aberto

Nesta quinta-feira, 06, Sheron Menezzes estava bem à vontade em casa quando notou que duas mulheres de um apartamento próximo ao dela estavam a observando. Nos Stories do Instagram, a atriz falou que a partir de agora ficará mais atenta.

"[Estava] aqui parada trabalhando, aí do nada levantei e comecei a dançar, porque a gente assim, a música toca, a gente dança. Estava aqui dançando, curtindo a minha onda, daqui a pouco eu olho e tem duas mulheres paradas na janela me olhando", contou a atriz, que não imaginava que os vizinhos conseguiram ver dentro da sua casa.

"Tem um monte de prédio [aqui em volta]. Eu achei que ninguém nunca me via aqui dentro, agora tenho que ficar preocupada, porque eu troco de roupa assim [com tudo aberto], não me preocupo. Agora vou ter que ficar olhando se tem alguém [olhando]. Elas devem ter pensado: 'O que essa doida está fazendo dançando sozinha em casa?'", concluiu a artista aos risos.

Foto: Reprodução / Instagram

