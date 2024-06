Cauã Reymond choca ao revelar situação de sua barriga: 'Seco'

Sem camisa, Cauã Reymond choca ao esbanjar abdômen mega sarado em selfies no espelho; veja os cliques do físico desenhado do ator

O ator Cauã Reymond chamou muita atenção nesta quarta-feira, 19, ao surgir sem camisa em sua rede social. Seguidor de uma vida saudável, o famoso ostentou seus resultados em uma série de selfies tiradas no espelho do banheiro de um hotel.

Inspirando muita gente a se exercitar também, o artista exibiu seu tanquinho para convocar os internautas para a malhação. Apenas de shorts e usando a peça de cintura baixa, Cauã Reymond esbanjou beleza e chocou com as curvas bem definidas.

"Ciao. Bora malhar um pouco?", escreveu ele na legenda. Nos comentários, não faltaram admiradores e muito elogios. "Padrão seco!", falou o apresentador Marcos Mion que também tem um físico musculoso e é muito focado na musculação. "Esse homem é o mais lindo", babaram.

É bom lembrar que Cauã Reymond sempre compartilha sua rotina fitness na rede social. Nos últimos dias, após sair uma suposta lista de exigências dele para namorar com alguém, o ator exibiu sua janta de Dia dos Namorados e impressionou com seu foco na dieta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Para quem não sabe, Cauã Reymond já viveu relacionamentos que seguiam esse mesmo estilo de vida. O ator já foi casado com a atriz Grazi Massafera entre 2007 e 2013, com quem teve Sophia, sua filha de 12 anos. Depois, ele também viveu um relacionamento com a nutricionista e modelo Mariana Goldfarb, com quem se casou em 2019 e se separou em 2023.

Cauã Reymond celebra recuperação de cadela envenenada

Na sexta-feira, 14, Cauã Reymond comemorou a recuperação de sua cadela, Shakira, que sofreu um envenenamento. Após passar alguns dias internada, a cachorrinha voltou para casa e o ator compartilhou algumas fotos ao lado de sua melhor amiga de quatro patas para mostrar que ela já está bem melhor!

No feed no Instagram, Cauã posou sorridente enquanto abraçava a cachorrinha no quintal de casa. Na sequência, o artista compartilhou algumas fotos em que a cadela aparece pegando sol e aparenta estar feliz da vida ao retornar ao lar. Na legenda, ele foi bem direto e não se aprofundou em detalhes, mas deixou claro que o pior já passou. Veja mais aqui.