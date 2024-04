Sheron Menezzes encanta ao curtir o dia na piscina com o filho

A atriz Sheron Menezzes postou nas redes sociais algumas fotos aproveitando o dia ensolarado na piscina ao lado do filho, Benjamin

Sheron Menezzes encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 23, ao compartilhar alguns cliques inéditos com o filho, Benjamin, de seis anos, fruto de seu casamento com Saulo Bernard.

Aproveitando que no Rio de Janeiro é feriado de Dia de São Jorge, a atriz decidiu renovar o bronzeado na piscina. Contudo, ela mostrou que o herdeiro estava bastante agitado, e não queria deixá-la relaxar tranquilamente.

Nas fotos postadas no Instagram, Benjamin aparece em cima da mãe, que está deitada de costas, enquanto tenta aproveitar o dia ensolarado. "Uma mãe tentando pegar um solzinho no feriado. Também é assim por aí?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs logo reagiram nos comentários. "Bom demais essa massagem nas costas", brincou um seguidor. "Ai que delícia", escreveu outra. "É… não tem jeito, assim que somos mães não temos mais momentos relax. Mas ainda bem porque filhos são tudo e crescem rápido", falou uma fã.

Vale lembrar que Sheron está de férias da TV desde o fim da novela Vai na Fé, da Globo, em que ela interpretou a protagonista Sol

Confira as fotos:

Aniversário de casamento

Sheron Menezzes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 22, a atriz completou dois anos de casada com Saulo Bernard, e fez questão de comemorar as 'bodas de algodão'. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz recordou vários momentos do dia em que oficializou a união com o amado, e se declarou para ele.

"Dois anos… Bodas de algodão de um dos dias mais lindos que já vivemos… Ainda não superei a energia, todo amor que exalou naquele momento… Ahhh, se todo mundo pudesse sentir um pouquinho do que nós sentimos naquele dia… Que esse amor, alegria e cumplicidade permaneçam conosco sempre! Sou tão feliz contigo…", disse a artista na legenda da publicação. Confira o post!