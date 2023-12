Pitty apaga post sobre Beyoncé após críticas; entenda o que aconteceu

Pitty se tornou alvo de críticas na internet após fazer publicação envolvendo Manu Gavassi e Beyoncé; cantora apagou post e rebateu a web

Pitty se tornou assunto nesta terça-feira, 27, ao fazer uma publicação no X (antigo Twitter) chamando a cantora Beyoncé de Irmã Dulce. Após diversas críticas de internautas, a cantora apagou a publicação e rebateu os comentários com outro tuíte. Entenda a seguir o que aconteceu.

"Eu estou há uns quatro dias sorumbática [triste] com redes sociais e tudo, porque [estão acontecendo] mil coisas", começou Pitty. "Falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram, e está por isso mesmo; Manu [Gavassi] lançou assuntos importantes para debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal."

O "B" seria uma referência a Beyoncé, que esteve no Brasil em uma viagem surpresa a Salvador, na Bahia, semana passada. Outras artistas, como Lady Gaga, e até mesmo os fãs da cantora, já usaram somente a letra B para se referir a ela.

Por fim, Pitty pediu para não ser cancelada por seu comentário e destacou novamente sua crítica aos acontecimentos citados. "Não me cancelem, eu amo [a Beyoncé], mas esse timing [das coisas] tá fod*". Não demorou para que diversos internautas passassem a criticar a cantora soteropolitana.

Diversos usuários da rede social interpretaram o comentário de Pitty como uma diminuição da presença de Beyoncé no Brasil e suas ações em favor de comunidades carentes do país, por tê-la chamado de Irmã Dulce, freira que ficou conhecida por boas ações.

Alguns perfis também lembraram o trabalho de Beyoncé com a instituição filantrópica BeyGood, que tem uma parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) para incentivar atividades culturais. "Desde quando existe timing para ajudar alguém? Se alguém não está no timing certo, definitivamente essa pessoa não é a Beyoncé", escreveu o perfil Beyoncé Brasil.

Após a repercussão negativa, Pitty deletou seu comentário e rebateu as críticas. "Geralmente, quando se tenta uma ideia mais profunda ou delicada por aqui, nunca dá certo. Não sei por que tento. Apago mesmo, por motivos de: 'sem tempo irmão'", escreveu.

CONFIRA OS COMENTÁRIOS DE PITTY:

geralmente quando se tenta uma ideia mais profunda ou delicada por aqui, nunca dá certo. não sei pq tento. apago mesmo, por motivos de sem tempo irmão.



to faxinando a casa pro ano novo que é o melhor que eu faço agora com o mais precioso que a gente tem: tempo. — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) December 27, 2023

às vezes a gente escreve coisas e acaba se confundindo, sendo interpretadas de formas totalmente aleatórias à proposta original. somos cabeças pensantes em eterno movimento, e muitas coisas revisitaram a minha nos últimos dias. esse acúmulo de ideias sendo colocadas pra fora em… — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) December 28, 2023