Pitty faz crítica no Twitter e fãs de Anitta especulam sobre indireta para a cantora: "A moda é ser roqueiro"

Nesta quarta-feira, 26, a cantora Pitty (44) fez uma série de tweets sobre a onda de reviver os anos 80 na música, ela não citou nomes, mas fãs de Anitta (28) apontaram uma suposta indireta para a cantora.

Isso porque, Anitta anunciou o lançamento do single Boys Don't Cry, que conta com essa estética conhecida.

"Tipo essa onda de achar os anos 80' massa e geral lançar os riffs com aquele mesmo tecladinho e eu fico: 'Véi, vocês nunca ouviram A-ha?", escreveu.

Em seguida ela completou o desabafo: "Entendam, roqueiro não é fantasia, é compromisso, estilo de vida. Tem muita gente que é rock, mas não é 'do rock'", disse nas redes.

Neste intervalo de tempo, Anitta aproveitou e tweetou um emoji de biscoito, então as divagações dos fãs começaram e apontaram uma suposta indireta de Pitty, que afirmou que os comentários eram apenas divagações nas redes sociais.

é interessante observar esse processo antropofágico. a nata do enlatado nos 80 ruminado e regurgitado como number one. ah, o tempo...

meu lance é fazer arte e absorver e me inspirar na de muitos estilos e pessoas diferentes. questionar faz parte do pensamento crítico, não precisa ter medo.

"não confundam briga com luta"



no caso, não é nem um nem outro, só divagações de twitter hahaha